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В Киеве и шести областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и шести областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.01.2024
В Киеве и шести областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T07:20
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога была объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, она звучит до сих пор.Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена в областях в понедельник с 7.10 по 7.12 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
В Киеве и шести областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги