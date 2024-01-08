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СМИ раскрыли подробности о подготовке ученика к стрельбе в школе Айовы - РИА Новости, 08.01.2024
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12:52 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/ssha-1920143582.html
СМИ раскрыли подробности о подготовке ученика к стрельбе в школе Айовы
СМИ раскрыли подробности о подготовке ученика к стрельбе в школе Айовы - РИА Новости, 08.01.2024
СМИ раскрыли подробности о подготовке ученика к стрельбе в школе Айовы
Ученик, открывший огонь в средней школе в штате Айова на прошлой неделе, предположительно, обсуждал планы нападения на онлайн-платформе Discord, сообщает... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:52
2024-01-08T12:52
в мире
айова
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ученик, открывший огонь в средней школе в штате Айова на прошлой неделе, предположительно, обсуждал планы нападения на онлайн-платформе Discord, сообщает телеканал NBS News. На прошлой неделе американская полиция подтвердила гибель учащегося и ранение еще пяти человек при стрельбе в школе в городке Перри, штате Айова. Огонь открыл 17-летний ученик той же школы Дилан Батлер, который был вооружен помповым ружьем и пистолетом. Он скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе. "Как стало известно NBC News, стрелок из Айовы, открывший огонь в средней школе Перри на прошлой неделе, похоже, имел активную учетную запись на чат-платформе Discord, где он ранее обсуждал школьные перестрелки и описывал моменты "подготовки" перед нападением в четверг", - говорится в сообщении телеканала. По данным одного из источников канала, следствие проверяет все соцсети нападавшего.
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в мире, айова
В мире, Айова
СМИ раскрыли подробности о подготовке ученика к стрельбе в школе Айовы

NBS News: открывший огонь в школе Айовы обсуждал планы нападения в сети Discord

© AP Photo / Ross D. FranklinПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Ross D. Franklin
Полиция США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Ученик, открывший огонь в средней школе в штате Айова на прошлой неделе, предположительно, обсуждал планы нападения на онлайн-платформе Discord, сообщает телеканал NBS News.
На прошлой неделе американская полиция подтвердила гибель учащегося и ранение еще пяти человек при стрельбе в школе в городке Перри, штате Айова. Огонь открыл 17-летний ученик той же школы Дилан Батлер, который был вооружен помповым ружьем и пистолетом. Он скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.
«
"Как стало известно NBC News, стрелок из Айовы, открывший огонь в средней школе Перри на прошлой неделе, похоже, имел активную учетную запись на чат-платформе Discord, где он ранее обсуждал школьные перестрелки и описывал моменты "подготовки" перед нападением в четверг", - говорится в сообщении телеканала.
По данным одного из источников канала, следствие проверяет все соцсети нападавшего.
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