https://ria.ru/20240108/spetsoperatsiya-1920179522.html

Спецоперация, 8 января: ВС России нанесли удары "Кинжалами" по объектам ВСУ

Спецоперация, 8 января: ВС России нанесли удары "Кинжалами" по объектам ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024

Спецоперация, 8 января: ВС России нанесли удары "Кинжалами" по объектам ВСУ

О ходе спецоперации, задержании агентов СБУ и ударе "Кинжалами" по объектам ВПК Украины — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T18:37

2024-01-08T18:37

2024-01-08T19:02

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

украина

леонид пасечник

валерий залужный

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации, задержании агентов СБУ и ударе "Кинжалами" по объектам ВПК Украины — в материале РИА Новости.Удар "Кинжалами" по объектам ВСУРоссийские войска в понедельник утром поразили гиперзвуковыми "Кинжалами" военные объекты на Украине, заявили в Минобороны. Так, под групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования попали объекты военно-промышленного комплекса бывшей советской республики.На Украине объявляли воздушную тревогу, которую отменили более чем через два часа. Местные СМИ и власти сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске и Хмельницком. Информацию об ударах подтвердил главком ВСУ Валерий Залужный. Он написал в своем Telegram-канале, что были "атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты". Атаки на российскую территориюСредства ПВО утром в понедельник перехватили над Белгородской областью украинскую ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей по объектам на территории России.Кроме того, сегодня стало известно об инциденте, произошедшем накануне в ЛНР. Как заявил глава региона Леонид Пасечник, над городом Рубежное случился внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250" при выполнении боевых задач самолетом российских Воздушно-космических сил. По его словам, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Задержание агентов СБУВ ЛНР задержали двух человек, передававших данные киевскому режиму.Как сообщили в региональном управлении ФСБ, один из них собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и других силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины при личных встречах. Второй задержанный собирал информацию о сотрудниках силовых органов ЛНР и передавал ее сотруднику СБУ, используя мессенджер Telegram. Следователи УФСБ по республики возбудили в отношении преступников уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж). Ведется следствие. Ход спецоперацииРоссийские войска за минувшие сутки отразили 12 атак ВСУ, девять — на Купянском направлении и три — на Южнодонецком. На Херсонском направлении украинские военные потерпели поражение на правом берегу Днепра, были нанесены удары по пункту управления БПЛА и полевому складу боеприпасов армии противника. Потери ВСУ на всех участках фронта составили около 670 солдат, 30 танков и других бронемашин, десять артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 14 дронов.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html

https://ria.ru/20240108/vossoedinenie-1916994546.html

https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html

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россия, луганская народная республика, украина, леонид пасечник, валерий залужный, вооруженные силы украины, служба безопасности украины