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Спецоперация, 8 января: ВС России нанесли удары "Кинжалами" по объектам ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 08.01.2024 (обновлено: 19:02 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/spetsoperatsiya-1920179522.html
Спецоперация, 8 января: ВС России нанесли удары "Кинжалами" по объектам ВСУ
Спецоперация, 8 января: ВС России нанесли удары "Кинжалами" по объектам ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
Спецоперация, 8 января: ВС России нанесли удары "Кинжалами" по объектам ВСУ
О ходе спецоперации, задержании агентов СБУ и ударе "Кинжалами" по объектам ВПК Украины — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T18:37
2024-01-08T19:02
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
украина
леонид пасечник
валерий залужный
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации, задержании агентов СБУ и ударе "Кинжалами" по объектам ВПК Украины — в материале РИА Новости.Удар "Кинжалами" по объектам ВСУРоссийские войска в понедельник утром поразили гиперзвуковыми "Кинжалами" военные объекты на Украине, заявили в Минобороны. Так, под групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования попали объекты военно-промышленного комплекса бывшей советской республики.На Украине объявляли воздушную тревогу, которую отменили более чем через два часа. Местные СМИ и власти сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске и Хмельницком. Информацию об ударах подтвердил главком ВСУ Валерий Залужный. Он написал в своем Telegram-канале, что были "атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты". Атаки на российскую территориюСредства ПВО утром в понедельник перехватили над Белгородской областью украинскую ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей по объектам на территории России.Кроме того, сегодня стало известно об инциденте, произошедшем накануне в ЛНР. Как заявил глава региона Леонид Пасечник, над городом Рубежное случился внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250" при выполнении боевых задач самолетом российских Воздушно-космических сил. По его словам, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Задержание агентов СБУВ ЛНР задержали двух человек, передававших данные киевскому режиму.Как сообщили в региональном управлении ФСБ, один из них собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и других силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины при личных встречах. Второй задержанный собирал информацию о сотрудниках силовых органов ЛНР и передавал ее сотруднику СБУ, используя мессенджер Telegram. Следователи УФСБ по республики возбудили в отношении преступников уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж). Ведется следствие. Ход спецоперацииРоссийские войска за минувшие сутки отразили 12 атак ВСУ, девять — на Купянском направлении и три — на Южнодонецком. На Херсонском направлении украинские военные потерпели поражение на правом берегу Днепра, были нанесены удары по пункту управления БПЛА и полевому складу боеприпасов армии противника. Потери ВСУ на всех участках фронта составили около 670 солдат, 30 танков и других бронемашин, десять артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 14 дронов.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html
https://ria.ru/20240108/vossoedinenie-1916994546.html
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россия
луганская народная республика
украина
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россия, луганская народная республика, украина, леонид пасечник, валерий залужный, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Леонид Пасечник, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Спецоперация, 8 января: ВС России нанесли удары "Кинжалами" по объектам ВСУ

МО: ВС России нанесли удары "Кинжалами" по военным объектам ВСУ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации, задержании агентов СБУ и ударе "Кинжалами" по объектам ВПК Украины — в материале РИА Новости.

Удар "Кинжалами" по объектам ВСУ

Российские войска в понедельник утром поразили гиперзвуковыми "Кинжалами" военные объекты на Украине, заявили в Минобороны.
Так, под групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования попали объекты военно-промышленного комплекса бывшей советской республики.
На Украине объявляли воздушную тревогу, которую отменили более чем через два часа. Местные СМИ и власти сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске и Хмельницком.
Информацию об ударах подтвердил главком ВСУ Валерий Залужный. Он написал в своем Telegram-канале, что были "атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты".
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Вчера, 08:00

Атаки на российскую территорию

Средства ПВО утром в понедельник перехватили над Белгородской областью украинскую ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей по объектам на территории России.
Кроме того, сегодня стало известно об инциденте, произошедшем накануне в ЛНР. Как заявил глава региона Леонид Пасечник, над городом Рубежное случился внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250" при выполнении боевых задач самолетом российских Воздушно-космических сил.
По его словам, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры.
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Задержание агентов СБУ

В ЛНР задержали двух человек, передававших данные киевскому режиму.
Как сообщили в региональном управлении ФСБ, один из них собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и других силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины при личных встречах.
Второй задержанный собирал информацию о сотрудниках силовых органов ЛНР и передавал ее сотруднику СБУ, используя мессенджер Telegram.
Следователи УФСБ по республики возбудили в отношении преступников уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж). Ведется следствие.
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Ход спецоперации

Российские войска за минувшие сутки отразили 12 атак ВСУ, девять — на Купянском направлении и три — на Южнодонецком.
На Херсонском направлении украинские военные потерпели поражение на правом берегу Днепра, были нанесены удары по пункту управления БПЛА и полевому складу боеприпасов армии противника.
Потери ВСУ на всех участках фронта составили около 670 солдат, 30 танков и других бронемашин, десять артиллерийских орудий, 40 военных автомобилей и 14 дронов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛеонид ПасечникВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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