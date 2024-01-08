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ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли танк и до 40 военных

ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли танк и до 40 военных - РИА Новости, 08.01.2024

ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли танк и до 40 военных

Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах двух населённых пунктов на Запорожском направлении, потери противника составили до 40... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:16

2024-01-08T13:16

2024-01-08T13:20

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах двух населённых пунктов на Запорожском направлении, потери противника составили до 40 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавили в МО РФ.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область