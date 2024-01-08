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ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли танк и до 40 военных
ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли танк и до 40 военных - РИА Новости, 08.01.2024
ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли танк и до 40 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах двух населённых пунктов на Запорожском направлении, потери противника составили до 40... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:16
2024-01-08T13:16
2024-01-08T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
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запорожская область
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам в районах двух населённых пунктов на Запорожском направлении, потери противника составили до 40 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавили в МО РФ.
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВСУ на Запорожском направлении за сутки потеряли танк и до 40 военных
ВС России на Запорожском направлении поразили ВСУ под Работино и Новопрокоповкой