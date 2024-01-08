https://ria.ru/20240108/solntsepek-1920107524.html

Расчет "Солнцепека" уничтожил в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ

Расчет "Солнцепека" уничтожил в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024

Расчет "Солнцепека" уничтожил в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ

Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки российских войск "Центр" уничтожил украинский опорный пункт вместе с пехотой и легкобронированной... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T05:03

2024-01-08T05:03

2024-01-08T05:03

специальная военная операция на украине

россия

тос-1а "солнцепек"

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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки российских войск "Центр" уничтожил украинский опорный пункт вместе с пехотой и легкобронированной техникой в районе Торского выступа на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Действуя в районе Торского выступа, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники, выполнив залп 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что специалисты группировки отмечают высокую огневую мощь этих боевых машин за высокую эффективность при поражении заглубленных позиций, наблюдательных пунктов в различных условиях обстановки.

https://ria.ru/20240108/rotatsii-1920107417.html

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2024

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россия, тос-1а "солнцепек"