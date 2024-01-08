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Расчет "Солнцепека" уничтожил в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ
Расчет "Солнцепека" уничтожил в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
Расчет "Солнцепека" уничтожил в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ
Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки российских войск "Центр" уничтожил украинский опорный пункт вместе с пехотой и легкобронированной... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:03
2024-01-08T05:03
2024-01-08T05:03
специальная военная операция на украине
россия
тос-1а "солнцепек"
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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки российских войск "Центр" уничтожил украинский опорный пункт вместе с пехотой и легкобронированной техникой в районе Торского выступа на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Действуя в районе Торского выступа, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники, выполнив залп 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что специалисты группировки отмечают высокую огневую мощь этих боевых машин за высокую эффективность при поражении заглубленных позиций, наблюдательных пунктов в различных условиях обстановки.
https://ria.ru/20240108/rotatsii-1920107417.html
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россия, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, ТОС-1А "Солнцепек"
Расчет "Солнцепека" уничтожил в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ
"Солнцепек" уничтожил на Краснолиманском направлении опорный пункт и пехоту ВСУ