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Расчет "Солнцепека" уничтожил в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/solntsepek-1920107524.html
Расчет "Солнцепека" уничтожил в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ
Расчет "Солнцепека" уничтожил в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
Расчет "Солнцепека" уничтожил в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ
Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки российских войск "Центр" уничтожил украинский опорный пункт вместе с пехотой и легкобронированной... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:03
2024-01-08T05:03
специальная военная операция на украине
россия
тос-1а "солнцепек"
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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки российских войск "Центр" уничтожил украинский опорный пункт вместе с пехотой и легкобронированной техникой в районе Торского выступа на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Действуя в районе Торского выступа, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники, выполнив залп 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что специалисты группировки отмечают высокую огневую мощь этих боевых машин за высокую эффективность при поражении заглубленных позиций, наблюдательных пунктов в различных условиях обстановки.
https://ria.ru/20240108/rotatsii-1920107417.html
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россия, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Россия, ТОС-1А "Солнцепек"
Расчет "Солнцепека" уничтожил в зоне СВО опорный пункт и пехоту ВСУ

"Солнцепек" уничтожил на Краснолиманском направлении опорный пункт и пехоту ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки российских войск "Центр" уничтожил украинский опорный пункт вместе с пехотой и легкобронированной техникой в районе Торского выступа на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Действуя в районе Торского выступа, экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение по опорному пункту противника, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники, выполнив залп 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам", - сообщили в МО РФ.
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05:02
В ведомстве уточнили, что специалисты группировки отмечают высокую огневую мощь этих боевых машин за высокую эффективность при поражении заглубленных позиций, наблюдательных пунктов в различных условиях обстановки.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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