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"Россети Центр": поддерживаем бесперебойную работу энергосистемы ЦФО
"Россети Центр": поддерживаем бесперебойную работу энергосистемы ЦФО - РИА Новости, 08.01.2024
"Россети Центр": поддерживаем бесперебойную работу энергосистемы ЦФО
Главный инженер ПАО "Россети Центр" Сергей Демидов сообщил, что энергетики поддерживают бесперебойную работу энергосистемы для жителей ЦФО. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:30
2024-01-08T12:30
2024-01-08T12:30
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МОСКВА, 8 янв – Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Главный инженер ПАО "Россети Центр" Сергей Демидов сообщил, что энергетики поддерживают бесперебойную работу энергосистемы для жителей ЦФО. "Работаем круглосуточно в усиленном режиме, невзирая на аномальный холод. За период с 1 по 7 января мы восстановили 811 обрывов проводов, заменили 15 опор, 38 силовых трансформаторов, сняли с воздушных линий почти 3 тысячи деревьев, осмотрели более 9 тысяч километров линий электропередачи", - сказал Демидов. Для стабильного функционирования энергообъектов оперативно предприняли ряд мер: на узловых центрах энергообеспечения 110 кВ введено круглосуточное дежурство, особое внимание уделяется линиям 110 кВ, питающим тяговые подстанции (ПС). Кроме того, проводятся внеочередные осмотры ПС 35-110 кВ для контроля нагрузки и работы оборудования, в Ярославскую и Владимирскую области перемещены дополнительные бригады. Проверены и подготовлены к применению в случае необходимости 2307 резервных источников питания суммарной мощностью 87,5 МВт. Во всех филиалах компании мобилизован производственный персонал, организовано круглосуточное дежурство специалистов и руководителей. На постоянной основе взаимодействуем с органами власти, подразделениями МЧС и региональными штабами, отметил главный инженер. "Своевременно и качественно выполненные мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту энергооборудования, оперативное реагирование и, конечно же, профессионализм наших энергетиков, - все это способствует устойчивому функционированию электросетевого комплекса в период аномальных холодов и максимальных нагрузок", - заключил Демидов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 8 янв – Пресс-служба ПАО "Россети Центр". Главный инженер ПАО "Россети Центр" Сергей Демидов сообщил, что энергетики поддерживают бесперебойную работу энергосистемы для жителей ЦФО.
"Работаем круглосуточно в усиленном режиме, невзирая на аномальный холод. За период с 1 по 7 января мы восстановили 811 обрывов проводов, заменили 15 опор, 38 силовых трансформаторов, сняли с воздушных линий почти 3 тысячи деревьев, осмотрели более 9 тысяч километров линий электропередачи", - сказал Демидов.
Для стабильного функционирования энергообъектов оперативно предприняли ряд мер: на узловых центрах энергообеспечения 110 кВ введено круглосуточное дежурство, особое внимание уделяется линиям 110 кВ, питающим тяговые подстанции (ПС). Кроме того, проводятся внеочередные осмотры ПС 35-110 кВ для контроля нагрузки и работы оборудования, в Ярославскую и Владимирскую области перемещены дополнительные бригады. Проверены и подготовлены к применению в случае необходимости 2307 резервных источников питания суммарной мощностью 87,5 МВт.
Во всех филиалах компании мобилизован производственный персонал, организовано круглосуточное дежурство специалистов и руководителей. На постоянной основе взаимодействуем с органами власти, подразделениями МЧС и региональными штабами, отметил главный инженер.
"Своевременно и качественно выполненные мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту энергооборудования, оперативное реагирование и, конечно же, профессионализм наших энергетиков, - все это способствует устойчивому функционированию электросетевого комплекса в период аномальных холодов и максимальных нагрузок", - заключил Демидов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.