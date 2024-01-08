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В Приднестровье рассказали о потерях из-за новых пошлин в Молдавии - РИА Новости, 08.01.2024
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17:31 08.01.2024 (обновлено: 17:32 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/pridnestrove-1920172953.html
В Приднестровье рассказали о потерях из-за новых пошлин в Молдавии
В Приднестровье рассказали о потерях из-за новых пошлин в Молдавии - РИА Новости, 08.01.2024
В Приднестровье рассказали о потерях из-за новых пошлин в Молдавии
Введенные Кишиневом с 1 января 2024 года новые таможенные пошлины приведут к потерям для Приднестровья в 5 миллионов долларов, заявил глава правительства... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:31
2024-01-08T17:32
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Введенные Кишиневом с 1 января 2024 года новые таможенные пошлины приведут к потерям для Приднестровья в 5 миллионов долларов, заявил глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Александр Розенберг, слова которого передает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского. Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщали, что Кишинев отменил льготы приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили действия Кишинева не только как форму экономического давления, но и как подрыв общих усилий по нормализации диалога сторон. "Введенная с 1 января 2024 года норма Таможенного кодекса РМ (Республики Молдова), требующая уплаты пошлины приднестровскими импортерами, по предварительным подсчетам, выльется в дополнительные расходы, превышающие 5 миллионов долларов", - сказал Розенберг на заседании Совета безопасности ПМР. По его словам, добавляет трудностей, в том числе финансовых, и блокирование Молдавией банковских переводов. "Наибольшие потери в случае уплаты таможенных пошлин ожидаются по таким позициям, как молоко, сливочное масло, сыры, яйца, сахар, макаронные, кондитерские изделия, а также стекловолокно, изделия из стекла, кондиционеры, холодильники, стиральные машины, видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура", - уточнил глава правительства непризнанного Приднестровья. По его данным, приостановка деятельности заводов "Молдавизолит", "Потенциал" и "Прибор" уже привела к сокращению налоговых поступлений в приднестровский бюджет на 1,5 миллиона рублей в месяц. "При сохранении блокадной практики в отношении восьми обозначенных производителей в казну Приднестровья ежемесячно будет недопоступать 27 миллионов рублей", - подчеркнул Розенберг. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, кишинев
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Кишинев
В Приднестровье рассказали о потерях из-за новых пошлин в Молдавии

Приднестровье потеряет пять миллионов долларов из-за новых таможенных пошлин

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВид на Тирасполь
Вид на Тирасполь - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Введенные Кишиневом с 1 января 2024 года новые таможенные пошлины приведут к потерям для Приднестровья в 5 миллионов долларов, заявил глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Александр Розенберг, слова которого передает пресс-служба главы ПМР Вадима Красносельского.
Ранее в Таможенной службе Молдавии сообщали, что Кишинев отменил льготы приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Приднестровье расценили действия Кишинева не только как форму экономического давления, но и как подрыв общих усилий по нормализации диалога сторон.
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"Введенная с 1 января 2024 года норма Таможенного кодекса РМ (Республики Молдова), требующая уплаты пошлины приднестровскими импортерами, по предварительным подсчетам, выльется в дополнительные расходы, превышающие 5 миллионов долларов", - сказал Розенберг на заседании Совета безопасности ПМР.
По его словам, добавляет трудностей, в том числе финансовых, и блокирование Молдавией банковских переводов. "Наибольшие потери в случае уплаты таможенных пошлин ожидаются по таким позициям, как молоко, сливочное масло, сыры, яйца, сахар, макаронные, кондитерские изделия, а также стекловолокно, изделия из стекла, кондиционеры, холодильники, стиральные машины, видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура", - уточнил глава правительства непризнанного Приднестровья.
По его данным, приостановка деятельности заводов "Молдавизолит", "Потенциал" и "Прибор" уже привела к сокращению налоговых поступлений в приднестровский бюджет на 1,5 миллиона рублей в месяц. "При сохранении блокадной практики в отношении восьми обозначенных производителей в казну Приднестровья ежемесячно будет недопоступать 27 миллионов рублей", - подчеркнул Розенберг.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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