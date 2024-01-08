Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Петербурге погибли двое детей - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/pozhar-1920147532.html
При пожаре в Петербурге погибли двое детей
При пожаре в Петербурге погибли двое детей - РИА Новости, 08.01.2024
При пожаре в Петербурге погибли двое детей
Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после обнаружения тел двух детей после пожара в коммунальной квартире, их мать в тяжелом состоянии госпитализирована РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:27
2024-01-08T13:27
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после обнаружения тел двух детей после пожара в коммунальной квартире, их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, сообщает городское СУСК РФ в Telegram-канале. "По версии следствия, 8 января в комнате коммунальной квартиры, расположенной в одном из домов в Калининском районе города, произошел пожар, в результате которого погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения", - говорится в сообщении. Сообщается, что их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
https://ria.ru/20240105/pozhar-1919799307.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
При пожаре в Петербурге погибли двое детей

При пожаре в коммуналке в Петербурге погибли двое детей, мать госпитализировали

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после обнаружения тел двух детей после пожара в коммунальной квартире, их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, сообщает городское СУСК РФ в Telegram-канале.
"По версии следствия, 8 января в комнате коммунальной квартиры, расположенной в одном из домов в Калининском районе города, произошел пожар, в результате которого погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре
5 января, 11:46
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала