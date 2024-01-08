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При пожаре в Петербурге погибли двое детей
При пожаре в Петербурге погибли двое детей - РИА Новости, 08.01.2024
При пожаре в Петербурге погибли двое детей
Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после обнаружения тел двух детей после пожара в коммунальной квартире, их мать в тяжелом состоянии госпитализирована РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:27
2024-01-08T13:27
2024-01-08T13:27
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после обнаружения тел двух детей после пожара в коммунальной квартире, их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, сообщает городское СУСК РФ в Telegram-канале. "По версии следствия, 8 января в комнате коммунальной квартиры, расположенной в одном из домов в Калининском районе города, произошел пожар, в результате которого погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения", - говорится в сообщении. Сообщается, что их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
При пожаре в Петербурге погибли двое детей
При пожаре в коммуналке в Петербурге погибли двое детей, мать госпитализировали
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости.
Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после обнаружения тел двух детей после пожара в коммунальной квартире, их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, сообщает городское СУСК РФ в Telegram-канале
.
"По версии следствия, 8 января в комнате коммунальной квартиры, расположенной в одном из домов в Калининском районе города, произошел пожар, в результате которого погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
В Подмосковье возбудили дело после гибели двух девочек при пожаре