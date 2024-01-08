https://ria.ru/20240108/pozhar-1920147532.html

При пожаре в Петербурге погибли двое детей

При пожаре в Петербурге погибли двое детей - РИА Новости, 08.01.2024

При пожаре в Петербурге погибли двое детей

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после обнаружения тел двух детей после пожара в коммунальной квартире, их мать в тяжелом состоянии госпитализирована РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:27

2024-01-08T13:27

2024-01-08T13:27

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после обнаружения тел двух детей после пожара в коммунальной квартире, их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу, сообщает городское СУСК РФ в Telegram-канале. "По версии следствия, 8 января в комнате коммунальной квартиры, расположенной в одном из домов в Калининском районе города, произошел пожар, в результате которого погибли двое детей 2017 и 2019 годов рождения", - говорится в сообщении. Сообщается, что их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

https://ria.ru/20240105/pozhar-1919799307.html

санкт-петербург

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2024

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происшествия, санкт-петербург