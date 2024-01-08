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ВСУ потеряли до 130 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 08.01.2024 (обновлено: 13:21 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/poteri-1920145598.html
ВСУ потеряли до 130 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 130 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.01.2024
ВСУ потеряли до 130 военных на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие отразили три атаки украинских войск на южнодонецком направлении и нанесли поражение живой силе украинской десантно-штурмовой бригады,... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:12
2024-01-08T13:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили три атаки украинских войск на южнодонецком направлении и нанесли поражение живой силе украинской десантно-штурмовой бригады, противник потерял до 130 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки 127-й бригады теробороны ВСУ севернее населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, добавили в МО РФ."Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920142683.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 130 военных на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 130 военных на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили три атаки украинских войск на южнодонецком направлении и нанесли поражение живой силе украинской десантно-штурмовой бригады, противник потерял до 130 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки 127-й бригады теробороны ВСУ севернее населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Срочное решение. Украинский солдат откровенно рассказал о ВСУ
Вчера, 12:42
Кроме того, нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, добавили в МО РФ.
"Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 января, 15:22
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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