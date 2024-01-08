https://ria.ru/20240108/poteri-1920145598.html

ВСУ потеряли до 130 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 130 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.01.2024

ВСУ потеряли до 130 военных на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие отразили три атаки украинских войск на южнодонецком направлении и нанесли поражение живой силе украинской десантно-штурмовой бригады,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:12

2024-01-08T13:12

2024-01-08T13:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили три атаки украинских войск на южнодонецком направлении и нанесли поражение живой силе украинской десантно-штурмовой бригады, противник потерял до 130 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии отражены три атаки 127-й бригады теробороны ВСУ севернее населенного пункта Приютное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике, добавили в МО РФ."Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920142683.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)