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При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.01.2024
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T18:23
2024-01-08T18:23
2024-01-08T18:23
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Обстрелом ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) ранена мирная горловчанка в поселке шахты имени Н. А. Изотова", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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сцкк, иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Иван Приходько, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Приходько: при обстреле Горловки пострадала мирная жительница