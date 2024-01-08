https://ria.ru/20240108/obstrel-1920179215.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 08.01.2024

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T18:23

2024-01-08T18:23

2024-01-08T18:23

специальная военная операция на украине

сцкк

иван приходько

украина

горловка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Обстрелом ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) ранена мирная горловчанка в поселке шахты имени Н. А. Изотова", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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сцкк, иван приходько, украина, горловка, донецкая народная республика, происшествия