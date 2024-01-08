https://ria.ru/20240108/obstrel-1920167538.html

Украинские войска обстреляли мирные объекты в селе в Брянской области

Украинские войска обстреляли мирные объекты в селе в Брянской области - РИА Новости, 08.01.2024

Украинские войска обстреляли мирные объекты в селе в Брянской области

Более 10 снарядов выпустили ВСУ по мирным объектам в селе Лемешовка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:40

2024-01-08T16:40

2024-01-08T16:40

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Более 10 снарядов выпустили ВСУ по мирным объектам в селе Лемешовка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Более 10 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет", — написал Богомаз.Богомаз уточнил, что в результате обстрела частично повреждены восемь домов, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица спецтехники сельхозпредприятия, а также частично нарушено уличное освещение. Губернатор добавил, что сейчас аварийные бригады уже ведут восстановительные работы. Кроме того, на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

брянская область

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происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины