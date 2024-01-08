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Украинские войска обстреляли мирные объекты в селе в Брянской области
Украинские войска обстреляли мирные объекты в селе в Брянской области - РИА Новости, 08.01.2024
Украинские войска обстреляли мирные объекты в селе в Брянской области
Более 10 снарядов выпустили ВСУ по мирным объектам в селе Лемешовка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:40
2024-01-08T16:40
2024-01-08T16:40
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происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Более 10 снарядов выпустили ВСУ по мирным объектам в селе Лемешовка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Более 10 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет", — написал Богомаз.Богомаз уточнил, что в результате обстрела частично повреждены восемь домов, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица спецтехники сельхозпредприятия, а также частично нарушено уличное освещение. Губернатор добавил, что сейчас аварийные бригады уже ведут восстановительные работы. Кроме того, на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли мирные объекты в селе в Брянской области
Богомаз: ВСУ выпустили 10 снарядов по мирным объектам в селе в Брянской области
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости.
Более 10 снарядов выпустили ВСУ по мирным объектам в селе Лемешовка Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале
.
"ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Более 10 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет", — написал Богомаз.
Богомаз уточнил, что в результате обстрела частично повреждены восемь домов, хозпостройки, три легковых автомобиля, одна единица спецтехники сельхозпредприятия, а также частично нарушено уличное освещение.
Губернатор добавил, что сейчас аварийные бригады уже ведут восстановительные работы. Кроме того, на месте работают оперативные и экстренные службы.
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