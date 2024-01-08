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Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.01.2024
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T00:11
2024-01-08T00:11
2024-01-08T00:11
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ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 22 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударных БПЛА. На горловском - десять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 68 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка, Старомихайловка и Донецк. Согласно информации представительства, два человека в Донецке получили ранения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 76 обстрелов.
https://ria.ru/20240107/obstrely-1920072103.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, донецк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Донецк, В мире
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 68 боеприпасов