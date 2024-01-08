https://ria.ru/20240108/obstrel-1920097802.html

Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.01.2024

Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T00:11

2024-01-08T00:11

2024-01-08T00:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

донецк

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_bf9b32bc30aa04c088dd795d75c9e139.jpg

ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 22 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударных БПЛА. На горловском - десять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 68 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка, Старомихайловка и Донецк. Согласно информации представительства, два человека в Донецке получили ранения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 76 обстрелов.

https://ria.ru/20240107/obstrely-1920072103.html

донецкая народная республика

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, украина, донецк, в мире