Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/obstrel-1920097802.html
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.01.2024
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T00:11
2024-01-08T00:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
донецк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_bf9b32bc30aa04c088dd795d75c9e139.jpg
ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 22 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударных БПЛА. На горловском - десять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 68 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка, Старомихайловка и Донецк. Согласно информации представительства, два человека в Донецке получили ранения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 76 обстрелов.
https://ria.ru/20240107/obstrely-1920072103.html
донецкая народная республика
украина
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_cc038e53b570c6f680ffc95e85afdd1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, сцкк, украина, донецк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Донецк, В мире
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 68 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Сотрудник СЦКК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 68 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 22 факта ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударных БПЛА. На горловском - десять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 68 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка, Старомихайловка и Донецк.
Согласно информации представительства, два человека в Донецке получили ранения.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 76 обстрелов.
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
В Донецке при обстрелах повреждены здания больницы и завода
Вчера, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаДонецкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала