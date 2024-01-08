https://ria.ru/20240108/lavina-1920167160.html
В Мурманской области погибли два туриста, попавшие под лавину на снегоходах
В Мурманской области погибли два туриста, попавшие под лавину на снегоходах - РИА Новости, 08.01.2024
В Мурманской области погибли два туриста, попавшие под лавину на снегоходах
Тела двух туристов нашли в ущелье Рамзая Хибинского горного массива в Мурманской области, по предварительным данным, мужчины, ехавшие на снегоходах в составе... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:34
2024-01-08T16:34
2024-01-08T16:34
происшествия
мурманская область
россия
апатиты
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 8 янв - РИА Новости. Тела двух туристов нашли в ущелье Рамзая Хибинского горного массива в Мурманской области, по предварительным данным, мужчины, ехавшие на снегоходах в составе группы, попали под лавину, сообщили в региональном СУСК РФ. "Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 8 января 2024 года в районе ущелья Рамзая горного массива Хибины тел двух мужчин", - говорится в сообщении. Личности погибших установлены - это жители Санкт-Петербурга, 1975 и 1969 годов рождения. По предварительным данным, группа туристов двигалась на снегоходах и попала под лавину. Следователи осматривают место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, группа не была зарегистрирована.
https://ria.ru/20240104/kafe-1919655162.html
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происшествия, мурманская область, россия, апатиты, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Россия, Апатиты, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманской области погибли два туриста, попавшие под лавину на снегоходах
СК: в Мурманской области погибли два туриста, попавшие под лавину на снегоходах