https://ria.ru/20240108/lavina-1920167160.html

В Мурманской области погибли два туриста, попавшие под лавину на снегоходах

В Мурманской области погибли два туриста, попавшие под лавину на снегоходах - РИА Новости, 08.01.2024

В Мурманской области погибли два туриста, попавшие под лавину на снегоходах

Тела двух туристов нашли в ущелье Рамзая Хибинского горного массива в Мурманской области, по предварительным данным, мужчины, ехавшие на снегоходах в составе... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T16:34

2024-01-08T16:34

2024-01-08T16:34

происшествия

мурманская область

россия

апатиты

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 8 янв - РИА Новости. Тела двух туристов нашли в ущелье Рамзая Хибинского горного массива в Мурманской области, по предварительным данным, мужчины, ехавшие на снегоходах в составе группы, попали под лавину, сообщили в региональном СУСК РФ. "Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 8 января 2024 года в районе ущелья Рамзая горного массива Хибины тел двух мужчин", - говорится в сообщении. Личности погибших установлены - это жители Санкт-Петербурга, 1975 и 1969 годов рождения. По предварительным данным, группа туристов двигалась на снегоходах и попала под лавину. Следователи осматривают место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, группа не была зарегистрирована.

https://ria.ru/20240104/kafe-1919655162.html

https://ria.ru/20240108/dtp-1920163723.html

мурманская область

россия

апатиты

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происшествия, мурманская область, россия, апатиты, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)