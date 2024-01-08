https://ria.ru/20240108/knr-1920153518.html
Китай призвал стороны конфликта на Украине избегать ударов по гражданским
Китай призвал стороны конфликта на Украине избегать ударов по гражданским - РИА Новости, 08.01.2024
Китай призвал стороны конфликта на Украине избегать ударов по гражданским
Китай призывает стороны конфликта на Украине проявлять максимальную сдержанность и избегать ударов по гражданским объектам, заявила на брифинге в понедельник... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:37
2024-01-08T14:37
2024-01-08T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
пекин
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916062686_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_88b37ba8eefe3aefc95f2b060ef62849.jpg
ПЕКИН, 8 янв - РИА Новости. Китай призывает стороны конфликта на Украине проявлять максимальную сдержанность и избегать ударов по гражданским объектам, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и чрезвычайно ясна. Мы призываем соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать ударов по гражданским объектам и защищать безопасность гражданского населения", - заявила Мао Нин. По ее словам, в Пекине всегда считали, что "диалог и переговоры являются единственным допустимым способом разрешения украинского кризиса". "Надеемся, что все стороны приложат силы для политического урегулирования кризиса, в кратчайшие сроки прекратят огонь и войну, а также будут совместно способствовать разрядке ситуации", - добавила она.
китай
украина
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916062686_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_254fa2990cf26fc6a4bd72ce2f80ac33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, пекин, мао нин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Пекин, Мао Нин
Китай призвал стороны конфликта на Украине избегать ударов по гражданским
Мао Нин: КНР призывает стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность