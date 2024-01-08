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Китай призвал стороны конфликта на Украине избегать ударов по гражданским

Китай призвал стороны конфликта на Украине избегать ударов по гражданским - РИА Новости, 08.01.2024

Китай призвал стороны конфликта на Украине избегать ударов по гражданским

Китай призывает стороны конфликта на Украине проявлять максимальную сдержанность и избегать ударов по гражданским объектам, заявила на брифинге в понедельник... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:37

2024-01-08T14:37

2024-01-08T14:37

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ПЕКИН, 8 янв - РИА Новости. Китай призывает стороны конфликта на Украине проявлять максимальную сдержанность и избегать ударов по гражданским объектам, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и чрезвычайно ясна. Мы призываем соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать ударов по гражданским объектам и защищать безопасность гражданского населения", - заявила Мао Нин. По ее словам, в Пекине всегда считали, что "диалог и переговоры являются единственным допустимым способом разрешения украинского кризиса". "Надеемся, что все стороны приложат силы для политического урегулирования кризиса, в кратчайшие сроки прекратят огонь и войну, а также будут совместно способствовать разрядке ситуации", - добавила она.

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в мире, китай, украина, пекин, мао нин