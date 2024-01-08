https://ria.ru/20240108/khristianstvo-1920098098.html

Христианство на Западе сменяет другая религия, заявил патриарх Кирилл

Христианство на Западе сменяет другая религия, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.01.2024

Христианство на Западе сменяет другая религия, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что на Западе место христиан занимают "представители другой монотеистической религии", а храмы в лучшем случае... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T00:17

2024-01-08T00:17

2024-01-08T05:31

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

иисус христос

россия

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что на Западе место христиан занимают "представители другой монотеистической религии", а храмы в лучшем случае становятся мечетями, а в худшем — увеселительными заведениями, так как западное общество "теряет веру"."Сегодня мы можем свидетельствовать о каких-то почти чудесных событиях в нашей церковной жизни. Строятся новые храмы, реставрируются храмы старинные, и все это сопровождается обновлением нашей духовной жизни, ведь храмы наполняются народом… Происходящее сегодня в России — это очень сильный сигнал всему миру, особенно западному миру, богатому, комфортному, но теряющему веру настолько, что место христиан занимают сегодня представители другой монотеистической религии. В лучшем случае закрытые христианские храмы передаются под мечети; а в худшем там создаются рестораны, кафе, увеселительные заведения", – сказал патриарх в проповеди после рождественской вечерни в храме Христа Спасителя. Тем не менее, сказал он, "подлинного воцерковления всего нашего народа еще не произошло".Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. 6 из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"),а не григорианским ("новым стилем"). Двадцать пятое декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.

https://ria.ru/20230409/tsennosti-1864118198.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, иисус христос, россия