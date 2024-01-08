https://ria.ru/20240108/khristianstvo-1920098098.html
Христианство на Западе сменяет другая религия, заявил патриарх Кирилл
Христианство на Западе сменяет другая религия, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 08.01.2024
Христианство на Западе сменяет другая религия, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что на Западе место христиан занимают "представители другой монотеистической религии", а храмы в лучшем случае... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T00:17
2024-01-08T00:17
2024-01-08T05:31
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
иисус христос
россия
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что на Западе место христиан занимают "представители другой монотеистической религии", а храмы в лучшем случае становятся мечетями, а в худшем — увеселительными заведениями, так как западное общество "теряет веру"."Сегодня мы можем свидетельствовать о каких-то почти чудесных событиях в нашей церковной жизни. Строятся новые храмы, реставрируются храмы старинные, и все это сопровождается обновлением нашей духовной жизни, ведь храмы наполняются народом… Происходящее сегодня в России — это очень сильный сигнал всему миру, особенно западному миру, богатому, комфортному, но теряющему веру настолько, что место христиан занимают сегодня представители другой монотеистической религии. В лучшем случае закрытые христианские храмы передаются под мечети; а в худшем там создаются рестораны, кафе, увеселительные заведения", – сказал патриарх в проповеди после рождественской вечерни в храме Христа Спасителя. Тем не менее, сказал он, "подлинного воцерковления всего нашего народа еще не произошло".Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. 6 из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"),а не григорианским ("новым стилем"). Двадцать пятое декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.
https://ria.ru/20230409/tsennosti-1864118198.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, иисус христос, россия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Иисус Христос, Россия
Христианство на Западе сменяет другая религия, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: христианство на теряющем веру Западе сменяет другая религия