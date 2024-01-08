https://ria.ru/20240108/elektrichestvo-1920185861.html

Жителей Херсонской области предупредили о перебоях со связью и интернетом

Жителей Херсонской области предупредили о перебоях со связью и интернетом - РИА Новости, 08.01.2024

Жителей Херсонской области предупредили о перебоях со связью и интернетом

Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, идет устранение аварии, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, сообщил РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T19:22

2024-01-08T19:22

2024-01-08T19:22

жкх

херсонская область

владимир сальдо

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, идет устранение аварии, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вследствие аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом", — отметил Сальдо.Энергетики Херсоноблэнерго выясняют масштабы аварийной ситуации и принимают меры по её устранению, сообщил он. По словам губернатора, энергоснабжение части потребителей уже возобновлено.

https://ria.ru/20240106/energoresursy-1919976808.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, херсонская область , владимир сальдо, общество