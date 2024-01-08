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Жителей Херсонской области предупредили о перебоях со связью и интернетом - РИА Новости, 08.01.2024
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19:22 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/elektrichestvo-1920185861.html
Жителей Херсонской области предупредили о перебоях со связью и интернетом
Жителей Херсонской области предупредили о перебоях со связью и интернетом - РИА Новости, 08.01.2024
Жителей Херсонской области предупредили о перебоях со связью и интернетом
Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, идет устранение аварии, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, сообщил РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T19:22
2024-01-08T19:22
жкх
херсонская область
владимир сальдо
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, идет устранение аварии, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Вследствие аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом", — отметил Сальдо.Энергетики Херсоноблэнерго выясняют масштабы аварийной ситуации и принимают меры по её устранению, сообщил он. По словам губернатора, энергоснабжение части потребителей уже возобновлено.
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жкх, херсонская область , владимир сальдо, общество
ЖКХ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Общество
Жителей Херсонской области предупредили о перебоях со связью и интернетом

Сальдо: часть Херсонской области осталась без света из-за аварии на электросетях

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, идет устранение аварии, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Вследствие аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом", — отметил Сальдо.
Энергетики Херсоноблэнерго выясняют масштабы аварийной ситуации и принимают меры по её устранению, сообщил он. По словам губернатора, энергоснабжение части потребителей уже возобновлено.
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