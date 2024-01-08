https://ria.ru/20240108/dtp-1920141891.html
В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика
В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика - РИА Новости, 08.01.2024
В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика
Три грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 54-го километра МКАД, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:40
2024-01-08T12:40
2024-01-08T12:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Три грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 54-го километра МКАД, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. "На внешней стороне 54-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Кроме того, движение в районе происшествия затруднено. Департамент транспорта столицы рекомендует выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20240108/dtp-1920134300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика
Три грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 54-го километра МКАД
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Три грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 54-го километра МКАД, сообщается в Telegram-канале
дептранса столицы.
"На внешней стороне 54-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Кроме того, движение в районе происшествия затруднено. Департамент транспорта столицы рекомендует выбирать пути объезда.
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