https://ria.ru/20240108/dtp-1920141891.html

В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика

В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика - РИА Новости, 08.01.2024

В Москве на внешней стороне МКАД столкнулись три грузовика

Три грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 54-го километра МКАД, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:40

2024-01-08T12:40

2024-01-08T12:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Три грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 54-го километра МКАД, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. "На внешней стороне 54-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Кроме того, движение в районе происшествия затруднено. Департамент транспорта столицы рекомендует выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20240108/dtp-1920134300.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва