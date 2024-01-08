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Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за саундтрек к "Барби" - РИА Новости, 08.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:23 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/billi_aylish-1920111658.html
Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за саундтрек к "Барби"
Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за саундтрек к "Барби" - РИА Новости, 08.01.2024
Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за саундтрек к "Барби"
Американская певица Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за композицию "What Was I Made For?" к фильму "Барби". РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T06:23
2024-01-08T06:23
культура
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за композицию "What Was I Made For?" к фильму "Барби". Трансляцию 81-я церемония вручения награды ведет из Лос-Анджелеса телеканале CBS. Конкуренцию певице составили две другие композиции из "Барби", а также произведения из фильмов "Растин" и "Супер Марио". Получая награду, Билли Айлиш поблагодарила создателей и всех участников картины, сообщив, что работа в нем спасла ее в сложный период жизни. В марте прошлого года певица была удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Позже в декабре газета Financial Times включила ее в свой список 25 самых влиятельных женщин 2022 года. В ноябре прошлого года Айлиш вновь была номинирована на "Грэмми". "Золотой глобус", учрежденный в 1940-х годах ныне ликвидированной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда, вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах.
https://ria.ru/20240108/emma_stoun-1920109459.html
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билли айлиш, лос-анджелес, сша, голливуд, джеймс бонд
Культура, Билли Айлиш, Лос-Анджелес, США, Голливуд, Джеймс Бонд
Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за саундтрек к "Барби"

Билли Айлиш дали "Золотой глобус" за композицию "What Was I Made For?" к "Барби"

© AP Photo / Matt DunhamАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Американская певица Билли Айлиш. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за композицию "What Was I Made For?" к фильму "Барби".
Трансляцию 81-я церемония вручения награды ведет из Лос-Анджелеса телеканале CBS.
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Конкуренцию певице составили две другие композиции из "Барби", а также произведения из фильмов "Растин" и "Супер Марио".
Получая награду, Билли Айлиш поблагодарила создателей и всех участников картины, сообщив, что работа в нем спасла ее в сложный период жизни.
В марте прошлого года певица была удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Позже в декабре газета Financial Times включила ее в свой список 25 самых влиятельных женщин 2022 года. В ноябре прошлого года Айлиш вновь была номинирована на "Грэмми".
"Золотой глобус", учрежденный в 1940-х годах ныне ликвидированной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда, вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах.
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КультураБилли АйлишЛос-АнджелесСШАГолливудДжеймс Бонд
 
 
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