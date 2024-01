https://ria.ru/20240108/billi_aylish-1920111658.html

Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за саундтрек к "Барби"

Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за саундтрек к "Барби" - РИА Новости, 08.01.2024

Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за саундтрек к "Барби"

Американская певица Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за композицию "What Was I Made For?" к фильму "Барби". РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T06:23

2024-01-08T06:23

2024-01-08T06:23

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш завоевала "Золотой глобус" за композицию "What Was I Made For?" к фильму "Барби". Трансляцию 81-я церемония вручения награды ведет из Лос-Анджелеса телеканале CBS. Конкуренцию певице составили две другие композиции из "Барби", а также произведения из фильмов "Растин" и "Супер Марио". Получая награду, Билли Айлиш поблагодарила создателей и всех участников картины, сообщив, что работа в нем спасла ее в сложный период жизни. В марте прошлого года певица была удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Позже в декабре газета Financial Times включила ее в свой список 25 самых влиятельных женщин 2022 года. В ноябре прошлого года Айлиш вновь была номинирована на "Грэмми". "Золотой глобус", учрежденный в 1940-х годах ныне ликвидированной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда, вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах.

