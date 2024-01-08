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На место ДТП с 50 машинами в Новгородской области вылетели вертолеты
На место ДТП с 50 машинами в Новгородской области вылетели вертолеты - РИА Новости, 08.01.2024
На место ДТП с 50 машинами в Новгородской области вылетели вертолеты
Вертолеты МЧС и Центра медицины катастроф вылетели к месту массового ДТП на платной трассе М-11 Москва – Петербург в Новгородской области, где пострадали 10... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:55
2024-01-08T17:55
2024-01-08T17:55
происшествия
москва
санкт-петербург
новгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. Вертолеты МЧС и Центра медицины катастроф вылетели к месту массового ДТП на платной трассе М-11 Москва – Петербург в Новгородской области, где пострадали 10 человек и четверо погибли, в том числе ребёнок, сообщает пресс-служба МЧС региона. На 526-м километре трассы М-11 в понедельник столкнулись более 50 грузовых и легковых авто. Движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществляется на 545-м километре. Спасатели МЧС работают на месте происшествия. "По предварительной информации, пострадали 10 человек, из них два ребенка. К сожалению, погибли четверо, в том числе один ребенок. Вертолеты МЧС России и Центра медицины катастроф следуют на место происшествия. Также выдвинулся мобильный пункт обогрева ведомства", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего на месте работают 45 специалистов и 15 единиц техники. Прокуратура региона и СК СУ СКР по Новгородской области организовали проверки. На месте работают все оперативные службы. Губернатор Андрей Никитин держит ситуацию на личном контроле.
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Массовое ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП в Новгородской области
2024-01-08T17:55
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происшествия, москва, санкт-петербург, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Новгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
На место ДТП с 50 машинами в Новгородской области вылетели вертолеты
МЧС: на место ДТП с 50 машинами в Новгородской области вылетели вертолеты