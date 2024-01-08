https://ria.ru/20240108/angar-1920103555.html
Пожар в ангаре в Петербурге локализовали
Пожар в ангаре в Петербурге локализовали - РИА Новости, 08.01.2024
Пожар в ангаре в Петербурге локализовали
Пожар в ангаре в Невском районе Санкт-Петербурга локализован, его площадь, по уточненным данным, составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T02:26
2024-01-08T02:26
2024-01-08T02:26
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Пожар в ангаре в Невском районе Санкт-Петербурга локализован, его площадь, по уточненным данным, составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара – 4 тысячи "квадратов". "Уточненная информация: площадь пожара составила 2 тысячи метров квадратных. Пожар локализован", – сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240107/bulavintsev-1920065585.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в ангаре в Петербурге локализовали
МЧС России: пожар в ангаре в Петербурге локализовали на двух тысячах "квадратов"