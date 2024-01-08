https://ria.ru/20240108/angar-1920103555.html

Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

Пожар в ангаре в Петербурге локализовали - РИА Новости, 08.01.2024

Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

Пожар в ангаре в Невском районе Санкт-Петербурга локализован, его площадь, по уточненным данным, составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T02:26

2024-01-08T02:26

2024-01-08T02:26

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Пожар в ангаре в Невском районе Санкт-Петербурга локализован, его площадь, по уточненным данным, составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара – 4 тысячи "квадратов". "Уточненная информация: площадь пожара составила 2 тысячи метров квадратных. Пожар локализован", – сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240107/bulavintsev-1920065585.html

санкт-петербург

россия

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2024

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санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия