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Журналиста "Ленты.ру" нашли мертвым в Ростовской области - РИА Новости, 08.01.2024
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19:18 07.01.2024 (обновлено: 01:54 08.01.2024)
https://ria.ru/20240107/zhurnalist-1920078584.html
Журналиста "Ленты.ру" нашли мертвым в Ростовской области
Журналиста "Ленты.ру" нашли мертвым в Ростовской области - РИА Новости, 08.01.2024
Журналиста "Ленты.ру" нашли мертвым в Ростовской области
Журналиста Александра Рыбина, сотрудничавшего с "Лентой.ру" и порталом "Рабкор", нашли мертвым в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Рабкор". РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-07T19:18
2024-01-08T01:54
происшествия
ростовская область
шахты
мариуполь
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Журналиста Александра Рыбина, сотрудничавшего с "Лентой.ру" и порталом "Рабкор", нашли мертвым в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Рабкор".Как рассказала мать погибшего, тело обнаружили около трассы в районе города Шахты. Причина смерти журналиста устанавливается.Портал сообщил, что 30 декабря он находился в Мариуполе и выходил в эфир, чтобы рассказать о ситуации в городе.Рыбин долгое время был внештатным автором "Ленты.ру". В его интересы входили события на Ближнем Востоке и в Африке.
ростовская область
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происшествия, ростовская область, шахты, мариуполь
Происшествия, Ростовская область, Шахты, Мариуполь
Журналиста "Ленты.ру" нашли мертвым в Ростовской области

Внештатного корреспондента "Ленты.ру" Рыбина обнаружили мертвым

© РабкорЖурналист Александр Рыбин. Кадр видео
Журналист Александр Рыбин. Кадр видео
© Рабкор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Журналиста Александра Рыбина, сотрудничавшего с "Лентой.ру" и порталом "Рабкор", нашли мертвым в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Рабкор".
Как рассказала мать погибшего, тело обнаружили около трассы в районе города Шахты. Причина смерти журналиста устанавливается.
Портал сообщил, что 30 декабря он находился в Мариуполе и выходил в эфир, чтобы рассказать о ситуации в городе.
Рыбин долгое время был внештатным автором "Ленты.ру". В его интересы входили события на Ближнем Востоке и в Африке.
 
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