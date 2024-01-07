https://ria.ru/20240107/zhurnalist-1920078584.html

Журналиста "Ленты.ру" нашли мертвым в Ростовской области

Журналиста "Ленты.ру" нашли мертвым в Ростовской области - РИА Новости, 08.01.2024

Журналиста "Ленты.ру" нашли мертвым в Ростовской области

Журналиста Александра Рыбина, сотрудничавшего с "Лентой.ру" и порталом "Рабкор", нашли мертвым в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Рабкор". РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-07T19:18

2024-01-07T19:18

2024-01-08T01:54

происшествия

ростовская область

шахты

мариуполь

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Журналиста Александра Рыбина, сотрудничавшего с "Лентой.ру" и порталом "Рабкор", нашли мертвым в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Рабкор".Как рассказала мать погибшего, тело обнаружили около трассы в районе города Шахты. Причина смерти журналиста устанавливается.Портал сообщил, что 30 декабря он находился в Мариуполе и выходил в эфир, чтобы рассказать о ситуации в городе.Рыбин долгое время был внештатным автором "Ленты.ру". В его интересы входили события на Ближнем Востоке и в Африке.

ростовская область

шахты

мариуполь

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, шахты, мариуполь