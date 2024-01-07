https://ria.ru/20240107/staromikhaylovka-1920078942.html
Женщина ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку
Женщина ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку - РИА Новости, 07.01.2024
Женщина ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку
Мирная жительница пострадала в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Старомихайловку, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T19:20
2024-01-07T19:20
2024-01-07T19:20
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алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Старомихайловку, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселок городского типа Старомихайловка получила ранение женщина 1948 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ в 13.10 и 16.45 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Старомихайловку.
https://ria.ru/20240107/gorlovka-1920052849.html
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Женщина ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку
Пенсионерка ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку