https://ria.ru/20240107/staromikhaylovka-1920078942.html

Женщина ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку

Женщина ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку - РИА Новости, 07.01.2024

Женщина ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку

Мирная жительница пострадала в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Старомихайловку, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T19:20

2024-01-07T19:20

2024-01-07T19:20

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Старомихайловку, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселок городского типа Старомихайловка получила ранение женщина 1948 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ в 13.10 и 16.45 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Старомихайловку.

https://ria.ru/20240107/gorlovka-1920052849.html

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

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в мире, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк