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Женщина ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку - РИА Новости, 07.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/staromikhaylovka-1920078942.html
Женщина ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку
Женщина ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку - РИА Новости, 07.01.2024
Женщина ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку
Мирная жительница пострадала в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Старомихайловку, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T19:20
2024-01-07T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Старомихайловку, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселок городского типа Старомихайловка получила ранение женщина 1948 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ в 13.10 и 16.45 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Старомихайловку.
https://ria.ru/20240107/gorlovka-1920052849.html
старомихайловка
донецк
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в мире, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Старомихайловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК
Женщина ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку

Пенсионерка ранена после сброса ВСУ взрывоопасного предмета на Старомихайловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСкорая
Скорая - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате сброса ВСУ взрывоопасного предмета с беспилотника на Старомихайловку, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в поселок городского типа Старомихайловка получила ранение женщина 1948 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ в 13.10 и 16.45 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Старомихайловку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтаромихайловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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