https://ria.ru/20240107/staromikhaylovka-1920078278.html

ВСУ снова сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку

ВСУ снова сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку - РИА Новости, 07.01.2024

ВСУ снова сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку

Украинские войска в 16.45 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T19:14

2024-01-07T19:14

2024-01-07T19:14

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

сцкк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.45 - населенный пункт Старомихайловка: сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.10 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку.

https://ria.ru/20240107/obstrely-1920072103.html

старомихайловка

донецкая народная республика

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в мире, старомихайловка, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика