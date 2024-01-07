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ВСУ снова сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку
ВСУ снова сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ снова сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку
Украинские войска в 16.45 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T19:14
2024-01-07T19:14
2024-01-07T19:14
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.45 - населенный пункт Старомихайловка: сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.10 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку.
https://ria.ru/20240107/obstrely-1920072103.html
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в мире, старомихайловка, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Старомихайловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ снова сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку
ВСУ второй раз сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку