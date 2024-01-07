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ВСУ снова сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку - РИА Новости, 07.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/staromikhaylovka-1920078278.html
ВСУ снова сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку
ВСУ снова сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ снова сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку
Украинские войска в 16.45 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T19:14
2024-01-07T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.45 - населенный пункт Старомихайловка: сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.10 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку.
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старомихайловка
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в мире, старомихайловка, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Старомихайловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ снова сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку

ВСУ второй раз сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Старомихайловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.45 - населенный пункт Старомихайловка: сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 13.10 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Старомихайловку.
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Вчера, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтаромихайловкаСЦККВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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