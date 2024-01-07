Рождество Христово в Православной церкви
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВерующая у вертепа во время рождественского богослужения
Верующая у вертепа во время рождественского богослужения
Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви – отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа. Рождество считается вторым по значимости праздником после Пасхи.
Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей Римской империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои города и праотеческие места, потому Дева Мария и праведный Иосиф, происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме все места в гостиницах были заняты, и Мария с Иосифом нашли ночлег лишь в пещере для скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Так, среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Иисус Христос. Пресвятая Дева спеленала Богомладенца и положила в ясли – кормушку для скота.
Ночью весть о рождении Спасителя мира узнали пастухи, которые пасли свое стадо. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира – Христос Господь, во граде Давидове". Пастухи первыми удостоились поклониться Младенцу Иисусу.
В это же время, согласно Евангелию от Матфея, с дарами к Богомладенцу шли волхвы (мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь мира. Увидев необыкновенную звезду над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, волхвы направились в Иерусалим, чтобы узнать, где нужно искать Спасителя мира. Услышав об этом, царь Иудеи Ирод призвал их к себе. Он не знал, где находится Иисус, и был крайне встревожен этим известием. Ирод попросил волхвов известить его о месте рождения младенца. Они пошли за путеводной звездой, которую теперь называют Вифлеемской, она – один из главных символов Рождества.
Достигнув города, волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, обнаружив, что волхвы обманули его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех пределах его возрастом до двух лет. Иосиф получил во сне предупреждение об опасности и бежал с Пресвятой Девой и Младенцем в Египет, где Святое семейство находилось до смерти Ирода.
Первое указание отмечать праздник содержится еще в Апостольских постановлениях: "Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова…".
Точная дата рождения Иисуса Христа неизвестна.
Первые три века новой эры во времена гонений на христиан в некоторых церквах праздник Рождества соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим названием Богоявления. Причиной этого, вероятно, было мнение, что Христос крестился в день своего рождения.
До 70-х годов I века подавляющее большинство христиан были иудеями, а среди них вопрос о дате рождения Спасителя не поднимался, так как не принято было точно знать свои дни рождения. Ко II-III векам относятся первые попытки установить дату Рождества Христова и отмечать ее как один из главных христианских праздников.
В 337 году папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря как дату Рождества Христова.
Такой выбор можно объяснить тем, что этот день считался днем зимнего солнцестояния: тьма уступает свету. В это время римляне-язычники отмечали день "Непобедимого солнца" – римского бога Солнца. Церковь же придала этому дню христианский смысл, установив празднование рождения "истинного Солнца правды".
С тех пор весь христианский мир празднует Рождество 25 декабря (кроме армянской церкви, которая отмечает Рождество и Крещение Господне как единый праздник Богоявления 6 января).
Русская православная церковь празднует Рождество 7 января. В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь (новый стиль), церковь же осталась верной юлианскому (старому стилю). Сегодня разница между календарями составляет 13 дней.
Таким образом дата празднования Рождества сместилась на 7 января.
Праздник также имеет важное светское значение.
Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова. На него в 525 году предложил ориентироваться римский аббат Дионисий Малый, взяв за точку отсчета 753 год от основания Рима. С тех пор этой системой пользуются в большинстве стран мира. Альтернативное именование – "до и после нашей эры".
На соборе 1166 года при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост перед праздником Рождества Христова 40 дней. Рожественский (или Филиппов) пост начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и длится до праздника Рождества 7 января.
В последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной важности наступающего торжества. В этот день уставом предписано есть сочиво. Оно готовится из зерен пшеницы, риса. В сочельник у православных сохраняется обычай не есть до первой звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса.
Накануне праздника утреннее и вечернее богослужение соединяется во "всенощное бдение", которое бывает лишь дважды в году – на Рождество и Пасху.
Открывает его молитва "Царю Небесный". Далее звучит ектенья и гимн "С нами Бог", напоминающий о пророчестве Исайи за 700 лет до Рождества Христова о Его пришествии, земной жизни, смерти и воскресении. Песнь Симеона Богоприимца говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения. На Утрени в рождественскую ночь поется Ангельская песнь: "Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение". Священники служат в белых облачениях. Белый – символ Божественного нетварного света.
По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования.
К Рождеству на Руси традиционно готовили выпечку, которой разговлялись с утра. На севере, например, известны архангельские "козули" – фигурки козочек, овечек, барашков и лошадок, вылепленные из сдобного теста на сливочном масле и яйцах. Эти животные напоминают о хлеве – месте рождения Иисуса. Вместе с выпечкой на стол ставили и мясные блюда: забивали оставшихся с осени гусей и уток – в русской кухне это главная птица. В зажиточных семьях к Рождеству могли забить барашка или свинью.
Еще одно традиционное мясное блюдо русской кухни – "полотки" – половинки птичьих тушек, просоленные, копченые или вареные.
Из напитков на столе всегда был взвар – ягодный или фруктовый настой.
В Рождество Христово есть давний обычай наряжать елку. Эта традиция пришла в Россию из Европы в конце XVII века. Указом царя Петра I к 1 января 1700 года, в ознаменование нового века, всем надлежало наряжать елки. Звездой, напоминающей Вифлеемскую, украшают верхушку праздничной ели. Также от Рождества берет и свое начало новогодняя традиция дарить подарки.
Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
После 1917 года в атеистическом Советском Союзе Рождество Христово запрещалось не только праздновать, но и упоминать. Рождественские службы совершали тайно. В 1929 году Пасху и Рождество вместе с другими религиозными праздниками и Новым годом объявили рабочими днями.
В ночь с 6 на 7 января 1991 года состоялась первая трансляция Рождественского Патриаршего богослужения из Богоявленского собора Москвы по Центральному телевидению.
Ежегодно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны – кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Также традиционным стало и патриаршее рождественское телеобращение к россиянам.
В 2023 году рождественские службы посетили более 1,3 миллиона россиян.