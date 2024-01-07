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Рождество Христово в Православной церкви

Рождество Христово в Православной церкви - РИА Новости, 07.01.2024

Рождество Христово в Православной церкви

Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви – отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T00:44

2024-01-07T00:44

2024-01-07T00:44

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Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви – отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа. Рождество считается вторым по значимости праздником после Пасхи.Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей Римской империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои города и праотеческие места, потому Дева Мария и праведный Иосиф, происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме все места в гостиницах были заняты, и Мария с Иосифом нашли ночлег лишь в пещере для скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Так, среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Иисус Христос. Пресвятая Дева спеленала Богомладенца и положила в ясли – кормушку для скота.Ночью весть о рождении Спасителя мира узнали пастухи, которые пасли свое стадо. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира – Христос Господь, во граде Давидове". Пастухи первыми удостоились поклониться Младенцу Иисусу.В это же время, согласно Евангелию от Матфея, с дарами к Богомладенцу шли волхвы (мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь мира. Увидев необыкновенную звезду над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, волхвы направились в Иерусалим, чтобы узнать, где нужно искать Спасителя мира. Услышав об этом, царь Иудеи Ирод призвал их к себе. Он не знал, где находится Иисус, и был крайне встревожен этим известием. Ирод попросил волхвов известить его о месте рождения младенца. Они пошли за путеводной звездой, которую теперь называют Вифлеемской, она – один из главных символов Рождества.Достигнув города, волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, обнаружив, что волхвы обманули его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех пределах его возрастом до двух лет. Иосиф получил во сне предупреждение об опасности и бежал с Пресвятой Девой и Младенцем в Египет, где Святое семейство находилось до смерти Ирода.Первое указание отмечать праздник содержится еще в Апостольских постановлениях: "Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова…".Точная дата рождения Иисуса Христа неизвестна.Первые три века новой эры во времена гонений на христиан в некоторых церквах праздник Рождества соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим названием Богоявления. Причиной этого, вероятно, было мнение, что Христос крестился в день своего рождения.До 70-х годов I века подавляющее большинство христиан были иудеями, а среди них вопрос о дате рождения Спасителя не поднимался, так как не принято было точно знать свои дни рождения. Ко II-III векам относятся первые попытки установить дату Рождества Христова и отмечать ее как один из главных христианских праздников.В 337 году папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря как дату Рождества Христова.Такой выбор можно объяснить тем, что этот день считался днем зимнего солнцестояния: тьма уступает свету. В это время римляне-язычники отмечали день "Непобедимого солнца" – римского бога Солнца. Церковь же придала этому дню христианский смысл, установив празднование рождения "истинного Солнца правды".С тех пор весь христианский мир празднует Рождество 25 декабря (кроме армянской церкви, которая отмечает Рождество и Крещение Господне как единый праздник Богоявления 6 января).Русская православная церковь празднует Рождество 7 января. В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь (новый стиль), церковь же осталась верной юлианскому (старому стилю). Сегодня разница между календарями составляет 13 дней.Таким образом дата празднования Рождества сместилась на 7 января.Праздник также имеет важное светское значение.Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова. На него в 525 году предложил ориентироваться римский аббат Дионисий Малый, взяв за точку отсчета 753 год от основания Рима. С тех пор этой системой пользуются в большинстве стран мира. Альтернативное именование – "до и после нашей эры".На соборе 1166 года при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост перед праздником Рождества Христова 40 дней. Рожественский (или Филиппов) пост начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и длится до праздника Рождества 7 января.В последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной важности наступающего торжества. В этот день уставом предписано есть сочиво. Оно готовится из зерен пшеницы, риса. В сочельник у православных сохраняется обычай не есть до первой звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса.Накануне праздника утреннее и вечернее богослужение соединяется во "всенощное бдение", которое бывает лишь дважды в году – на Рождество и Пасху.Открывает его молитва "Царю Небесный". Далее звучит ектенья и гимн "С нами Бог", напоминающий о пророчестве Исайи за 700 лет до Рождества Христова о Его пришествии, земной жизни, смерти и воскресении. Песнь Симеона Богоприимца говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения. На Утрени в рождественскую ночь поется Ангельская песнь: "Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение". Священники служат в белых облачениях. Белый – символ Божественного нетварного света.По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования.К Рождеству на Руси традиционно готовили выпечку, которой разговлялись с утра. На севере, например, известны архангельские "козули" – фигурки козочек, овечек, барашков и лошадок, вылепленные из сдобного теста на сливочном масле и яйцах. Эти животные напоминают о хлеве – месте рождения Иисуса. Вместе с выпечкой на стол ставили и мясные блюда: забивали оставшихся с осени гусей и уток – в русской кухне это главная птица. В зажиточных семьях к Рождеству могли забить барашка или свинью.Еще одно традиционное мясное блюдо русской кухни – "полотки" – половинки птичьих тушек, просоленные, копченые или вареные.Из напитков на столе всегда был взвар – ягодный или фруктовый настой.В Рождество Христово есть давний обычай наряжать елку. Эта традиция пришла в Россию из Европы в конце XVII века. Указом царя Петра I к 1 января 1700 года, в ознаменование нового века, всем надлежало наряжать елки. Звездой, напоминающей Вифлеемскую, украшают верхушку праздничной ели. Также от Рождества берет и свое начало новогодняя традиция дарить подарки.Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.После 1917 года в атеистическом Советском Союзе Рождество Христово запрещалось не только праздновать, но и упоминать. Рождественские службы совершали тайно. В 1929 году Пасху и Рождество вместе с другими религиозными праздниками и Новым годом объявили рабочими днями.27 декабря 1990 года в связи с обращением патриарха Алексия II и уважая религиозные чувства верующих, Верховный Совет РСФСР своим постановлением объявил Рождество Христово нерабочим днем.В ночь с 6 на 7 января 1991 года состоялась первая трансляция Рождественского Патриаршего богослужения из Богоявленского собора Москвы по Центральному телевидению.Ежегодно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны – кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Также традиционным стало и патриаршее рождественское телеобращение к россиянам.В 2023 году рождественские службы посетили более 1,3 миллиона россиян.

https://ria.ru/20231226/rozhdestvo-1913835689.html

https://ria.ru/20231226/tserkovnyy-1909649809.html

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справки, рождество христово, русская православная церковь, религиозные праздники, россия, православие