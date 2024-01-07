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Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2024
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14:32 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1920052080.html
Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с Рождеством
Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2024
Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с Рождеством
Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с праздником Рождества Христова. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:32
2024-01-07T14:32
ближний восток
палестина
украина
иисус христос
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
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ВАТИКАН, 7 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с праздником Рождества Христова. "Сегодня религиозные общины Востока, следующие юлианскому календарю, празднуют святое Рождество!" - сказал понтифик, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца. "В духе радостного братства я желаю, что рождение Господа Иисуса наполнит нас светом, милосердием и миром", - заявил папа Франциск после традиционной воскресной проповеди. Накануне папа, обращаясь к верующим по случаю католического праздника Богоявления, призвал православных и католиков к единству и совместной молитве за мир, упомянув конфликты "на Ближнем Востоке, в Палестине, на Украине и во всем мире". Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и некоторые другие православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю).
https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1917198327.html
https://ria.ru/20240107/rozhdestvo_khristovo-1918168153.html
ближний восток
палестина
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ближний восток, палестина, украина, иисус христос, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь
Ближний Восток, Палестина, Украина, Иисус Христос, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь
Папа Франциск поздравил христиан Восточных церквей с Рождеством

Папа Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с Рождеством

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 7 янв – РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей с праздником Рождества Христова.
"Сегодня религиозные общины Востока, следующие юлианскому календарю, празднуют святое Рождество!" - сказал понтифик, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца.
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"В духе радостного братства я желаю, что рождение Господа Иисуса наполнит нас светом, милосердием и миром", - заявил папа Франциск после традиционной воскресной проповеди.
Накануне папа, обращаясь к верующим по случаю католического праздника Богоявления, призвал православных и католиков к единству и совместной молитве за мир, упомянув конфликты "на Ближнем Востоке, в Палестине, на Украине и во всем мире".
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Сына Божия Иисуса Христа, Римско-католическая церковь отмечает 25 декабря по григорианскому календарю. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская и некоторые другие православные церкви, а также старообрядцы и старостильные церкви празднуют Рождество Христово 7 января (25 декабря по юлианскому календарю).
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Ближний ВостокПалестинаУкраинаИисус ХристосФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковь
 
 
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