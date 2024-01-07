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Палестинский ребенок погиб из-за ранения, нанесенного полицейскими Израиля
Палестинский ребенок погиб из-за ранения, нанесенного полицейскими Израиля - РИА Новости, 07.01.2024
Палестинский ребенок погиб из-за ранения, нанесенного полицейскими Израиля
Палестинский ребенок погиб из-за огнестрельного ранения, нанесенного израильскими полицейскими, когда те пытались нейтрализовать террориста в окрестностях... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T21:41
2024-01-07T21:41
2024-01-07T21:41
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Палестинский ребенок погиб из-за огнестрельного ранения, нанесенного израильскими полицейскими, когда те пытались нейтрализовать террориста в окрестностях Иерусалима, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на полицию. Ранее израильская полиция сообщала, что два человека пострадали в результате теракта в окрестностях Иерусалима, террорист нейтрализован. "Палестинский ребенок в возрасте около четырех лет был случайно застрелен во время попыток расправиться с террористами", - говорится в сообщении издания со ссылкой на израильскую полицию. Как отмечается, инцидент произошел на КПП "Рас-Биду" рядом с поселением Гиват-Зеэвом к северу от Иерусалима. По данным издания, ребенок находился в другом автомобиле, который был остановлен на КПП во время атаки. "После тарана сотрудники пограничной полиции... по ошибке открыли огонь по первому автомобилю, в результате чего погиб ребенок", - подчеркивает газета.
https://ria.ru/20240107/itog-1920072233.html
https://ria.ru/20240107/pogibshie-1920054220.html
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в мире, иерусалим, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинский ребенок погиб из-за ранения, нанесенного полицейскими Израиля
Палестинский 4-летний ребенок погиб из-за выстрела израильского полицейского