https://ria.ru/20240107/rebenok-1920090051.html

Палестинский ребенок погиб из-за ранения, нанесенного полицейскими Израиля

Палестинский ребенок погиб из-за ранения, нанесенного полицейскими Израиля - РИА Новости, 07.01.2024

Палестинский ребенок погиб из-за ранения, нанесенного полицейскими Израиля

Палестинский ребенок погиб из-за огнестрельного ранения, нанесенного израильскими полицейскими, когда те пытались нейтрализовать террориста в окрестностях... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T21:41

2024-01-07T21:41

2024-01-07T21:41

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иерусалим

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Палестинский ребенок погиб из-за огнестрельного ранения, нанесенного израильскими полицейскими, когда те пытались нейтрализовать террориста в окрестностях Иерусалима, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на полицию. Ранее израильская полиция сообщала, что два человека пострадали в результате теракта в окрестностях Иерусалима, террорист нейтрализован. "Палестинский ребенок в возрасте около четырех лет был случайно застрелен во время попыток расправиться с террористами", - говорится в сообщении издания со ссылкой на израильскую полицию. Как отмечается, инцидент произошел на КПП "Рас-Биду" рядом с поселением Гиват-Зеэвом к северу от Иерусалима. По данным издания, ребенок находился в другом автомобиле, который был остановлен на КПП во время атаки. "После тарана сотрудники пограничной полиции... по ошибке открыли огонь по первому автомобилю, в результате чего погиб ребенок", - подчеркивает газета.

https://ria.ru/20240107/itog-1920072233.html

https://ria.ru/20240107/pogibshie-1920054220.html

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в мире, иерусалим, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году