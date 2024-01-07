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ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 07.01.2024 (обновлено: 13:33 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/poteri-1920045654.html
ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки более 35 украинских военнослужащих, станцию РЭБ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:29
2024-01-07T13:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки более 35 украинских военнослужащих, станцию РЭБ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое Херсонской области. Потери противника составили более 35 военнослужащих, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки более 35 украинских военнослужащих, станцию РЭБ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое Херсонской области. Потери противника составили более 35 военнослужащих, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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