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ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.01.2024

ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки более 35 украинских военнослужащих, станцию РЭБ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:29

2024-01-07T13:29

2024-01-07T13:33

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки более 35 украинских военнослужащих, станцию РЭБ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое Херсонской области. Потери противника составили более 35 военнослужащих, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины