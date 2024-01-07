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ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.01.2024
ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки более 35 украинских военнослужащих, станцию РЭБ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:29
2024-01-07T13:29
2024-01-07T13:33
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки более 35 украинских военнослужащих, станцию РЭБ, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое Херсонской области. Потери противника составили более 35 военнослужащих, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 35 военных на Херсонском направлении