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Москвичи совершили более 426 тысяч поездок в рождественскую ночь - РИА Новости, 07.01.2024
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22:18 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/poezdki-1920091803.html
Москвичи совершили более 426 тысяч поездок в рождественскую ночь
Москвичи совершили более 426 тысяч поездок в рождественскую ночь - РИА Новости, 07.01.2024
Москвичи совершили более 426 тысяч поездок в рождественскую ночь
Более 426 тысяч поездок на общественном транспорте совершили москвичи в рождественскую ночь на 7 января, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T22:18
2024-01-07T22:18
общество
городское хозяйство москвы
москва
максим ликсутов
московское центральное кольцо (мцк)
новый год
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 426 тысяч поездок на общественном транспорте совершили москвичи в рождественскую ночь на 7 января, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В рождественскую ночь с 6 на 7 января Московский транспорт работал дольше, чем обычно. Всего вы совершили более 426 тысяч поездок", - говорится в сообщении. Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на метро и МЦК москвичи совершили 293 тысяч поездок, на МЦД — 29 тысяч, а на наземном транспорте (с учетом трамваев) — более 104 тысяч. "Москвичи смогли доехать до храмов и церквей, а мы обеспечили максимальную безопасность и комфорт поездок. Наиболее востребованными станциями метро стали "Охотный ряд", "ВДНХ" и "Китай-город". Спасибо московской полиции и службам безопасности за работу. Всего в эту ночь московский транспорт перевез более 426 тысяч пассажиров — на 30% больше, чем годом ранее", - приводятся его слова в Telegram-канале столичного дептранса.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк), новый год
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
Москвичи совершили более 426 тысяч поездок в рождественскую ночь

Московский транспорт перевез в рождественскую ночь более 426 тысяч пассажиров

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛюди в вагоне поезда Московского метрополитена
Люди в вагоне поезда Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Люди в вагоне поезда Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 426 тысяч поездок на общественном транспорте совершили москвичи в рождественскую ночь на 7 января, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"В рождественскую ночь с 6 на 7 января Московский транспорт работал дольше, чем обычно. Всего вы совершили более 426 тысяч поездок", - говорится в сообщении.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на метро и МЦК москвичи совершили 293 тысяч поездок, на МЦД — 29 тысяч, а на наземном транспорте (с учетом трамваев) — более 104 тысяч.
"Москвичи смогли доехать до храмов и церквей, а мы обеспечили максимальную безопасность и комфорт поездок. Наиболее востребованными станциями метро стали "Охотный ряд", "ВДНХ" и "Китай-город". Спасибо московской полиции и службам безопасности за работу. Всего в эту ночь московский транспорт перевез более 426 тысяч пассажиров — на 30% больше, чем годом ранее", - приводятся его слова в Telegram-канале столичного дептранса.
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМаксим ЛиксутовМосковское центральное кольцо (МЦК)Новый год
 
 
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