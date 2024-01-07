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Москвичи совершили более 426 тысяч поездок в рождественскую ночь

Москвичи совершили более 426 тысяч поездок в рождественскую ночь - РИА Новости, 07.01.2024

Москвичи совершили более 426 тысяч поездок в рождественскую ночь

Более 426 тысяч поездок на общественном транспорте совершили москвичи в рождественскую ночь на 7 января, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T22:18

2024-01-07T22:18

2024-01-07T22:18

общество

городское хозяйство москвы

москва

максим ликсутов

московское центральное кольцо (мцк)

новый год

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 426 тысяч поездок на общественном транспорте совершили москвичи в рождественскую ночь на 7 января, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В рождественскую ночь с 6 на 7 января Московский транспорт работал дольше, чем обычно. Всего вы совершили более 426 тысяч поездок", - говорится в сообщении. Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на метро и МЦК москвичи совершили 293 тысяч поездок, на МЦД — 29 тысяч, а на наземном транспорте (с учетом трамваев) — более 104 тысяч. "Москвичи смогли доехать до храмов и церквей, а мы обеспечили максимальную безопасность и комфорт поездок. Наиболее востребованными станциями метро стали "Охотный ряд", "ВДНХ" и "Китай-город". Спасибо московской полиции и службам безопасности за работу. Всего в эту ночь московский транспорт перевез более 426 тысяч пассажиров — на 30% больше, чем годом ранее", - приводятся его слова в Telegram-канале столичного дептранса.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк), новый год