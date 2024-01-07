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Патриарх Кирилл пожелал делиться светом Христа друг с другом - РИА Новости, 07.01.2024
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Религия
 
00:04 07.01.2024 (обновлено: 00:05 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1919995082.html
Патриарх Кирилл пожелал делиться светом Христа друг с другом
Патриарх Кирилл пожелал делиться светом Христа друг с другом - РИА Новости, 07.01.2024
Патриарх Кирилл пожелал делиться светом Христа друг с другом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении пожелал верующим, чтобы свет Христа проникал в каждый дом и люди делились им друг с другом,... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T00:04
2024-01-07T00:05
религия
русская православная церковь
новый год
иисус христос
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении пожелал верующим, чтобы свет Христа проникал в каждый дом и люди делились им друг с другом, несмотря на то, что его легко не заметить в повседневной суете. Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из шестнадцати поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"), а не григорианским ("новым стилем"). 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому. В Рождественскую ночь предстоятель Русской церкви пожелал верующим, чтобы "каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества". "Чтобы мы делились друг с другом этим немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви, творя добрые дела, утешая и поддерживая тех, кто нуждается в нашей помощи и участии, а значит, наполняя жизнь непреходящим смыслом, радостью, счастьем и миром", - сказал он в рождественском видеообращении к верующим, предоставленном журналистам патриаршей пресс-службой. Свет Христа - это "не свет прожектора в глаза, он не резкий, не ослепляющий", сказал патриарх, добавив, что "если отключить электричество, то все экраны в один миг погаснут, но солнце правды будет светить всегда". "Будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо Божественного света, не заметить его, не распознать в каждодневной суете. К сожалению, наши современники зачастую оказываются ослабленными отовсюду льющимся холодным светом рекламных щитов, смартфонов и планшетов. Глаза настолько привыкают к этому яркому потоку избыточной информации, что всё чаще люди проходят мимо того, на что не попал луч этого холодного света", - заключил в видеообращении патриарх Кирилл. Патриарх возглавил Рождественскую литургию в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя. К празднованию Рождества Христова туда была доставлена икона "Троица" Андрея Рублёва.
https://ria.ru/20240106/kirill-1919896500.html
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русская православная церковь, новый год, иисус христос, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Русская православная церковь, Новый год, Иисус Христос, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл пожелал делиться светом Христа друг с другом

Патриарх Кирилл пожелал верующим делиться светом Христа друг с другом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя
Рождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Рождество Христово. Патриаршая Литургия в Храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском обращении пожелал верующим, чтобы свет Христа проникал в каждый дом и люди делились им друг с другом, несмотря на то, что его легко не заметить в повседневной суете.
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из шестнадцати поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"), а не григорианским ("новым стилем"). 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Патриарх Кирилл призвал прославить Бога в Рождество заботой о нуждающихся
Вчера, 06:28
В Рождественскую ночь предстоятель Русской церкви пожелал верующим, чтобы "каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества".
"Чтобы мы делились друг с другом этим немеркнущим теплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви, творя добрые дела, утешая и поддерживая тех, кто нуждается в нашей помощи и участии, а значит, наполняя жизнь непреходящим смыслом, радостью, счастьем и миром", - сказал он в рождественском видеообращении к верующим, предоставленном журналистам патриаршей пресс-службой.
Свет Христа - это "не свет прожектора в глаза, он не резкий, не ослепляющий", сказал патриарх, добавив, что "если отключить электричество, то все экраны в один миг погаснут, но солнце правды будет светить всегда".
"Будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо Божественного света, не заметить его, не распознать в каждодневной суете. К сожалению, наши современники зачастую оказываются ослабленными отовсюду льющимся холодным светом рекламных щитов, смартфонов и планшетов. Глаза настолько привыкают к этому яркому потоку избыточной информации, что всё чаще люди проходят мимо того, на что не попал луч этого холодного света", - заключил в видеообращении патриарх Кирилл.
Патриарх возглавил Рождественскую литургию в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя. К празднованию Рождества Христова туда была доставлена икона "Троица" Андрея Рублёва.
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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