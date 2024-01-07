https://ria.ru/20240107/obraschenie-1920012953.html

Жена разбившегося с дочерьми актера Оливера выступила с обращением

Жена разбившегося с дочерьми актера Оливера выступила с обращением - РИА Новости, 07.01.2024

Жена разбившегося с дочерьми актера Оливера выступила с обращением

Жена актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер выступила с заявлением в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни ее мужа и двух их дочерей. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T07:22

2024-01-07T07:22

2024-01-07T15:25

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гренадины

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Жена актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер выступила с заявлением в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни ее мужа и двух их дочерей.Сообщение Клепсер и ее семьи было опубликовано на странице компании Wundabar Pilates в Instagram*, в которой она работает."Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, унесшей жизни наших любимых членов семьи. Наши дочери Мадита (12 лет) и Анник (10 лет) вместе со своим отцом Кристианом возвращались из отпуска на Карибах, когда у одномоторного самолета, на котором они летели, возникли проблемы с двигателем и он упал в океан", — говорится в заявлении.Как отметили родственники актера, его гибель будут глубоко переживать все, кто его знал. "Пожалуйста, уважайте просьбу семьи о конфиденциальности в это трудное время", — указано в публикации. При этом вместо цветов всем желающим предложили сделать пожертвование через краудфандинговую платформу.Ранее национальная полиция государства Сент-Винсент и Гренадины сообщила, что четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились в четверг на частном самолете после вылета из аэропорта. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако спасти никого не удалось. Как уточнил портал TMZ, в авиакатастрофе погибли 51-летний Оливер и две его дочери.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240106/akter-1919891623.html

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в мире, гренадины