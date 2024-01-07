https://ria.ru/20240107/metel-1920055521.html

В Ростовской области в ближайшие дни ожидается сильный снег и метель

В Ростовской области в ближайшие дни ожидается сильный снег и метель - РИА Новости, 07.01.2024

В Ростовской области в ближайшие дни ожидается сильный снег и метель

Сильный снег и метель, гололёд, а также сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях ожидается в Ростовской области в ближайшие дни, сообщает... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T15:06

2024-01-07T15:06

2024-01-07T15:07

общество

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 янв – РИА Новости. Сильный снег и метель, гололёд, а также сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях ожидается в Ростовской области в ближайшие дни, сообщает пресс-служба МЧС по региону. "Утром и до конца суток 8 января и в течение суток 9 января по территории Ростовской области ожидается очень сильный снег, метель", - говорится в сообщении. Ранее о штормовом предупреждении пресс-служба МЧС по Ростовской области сообщала в своем Telegram-канале. По данным Ростгидромета, начиная с 7 января и по 9 января включительно, на территории региона ожидается сильный гололёд, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Помимо этого, возможны "гололёдно-изморозевые отложения" в сочетании с сильным восточным ветром с порывами до 20 метров в секунду. В связи с возможным ухудшением погоды в Ростовской области, жителей региона призывают проявлять внимательность и осторожность, соблюдать правила безопасности.

https://ria.ru/20240107/pokholodanie-1920053009.html

ростовская область

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общество, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)