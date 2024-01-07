https://ria.ru/20240107/liviya-1920061951.html

На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор

На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор - РИА Новости, 07.01.2024

На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении Ливии Шарара после его блокирования протестующими, сообщила... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T16:13

2024-01-07T16:13

2024-01-07T16:14

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ТУНИС, 7 янв - РИА Новости. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении Ливии Шарара после его блокирования протестующими, сообщила компания. "Национальная нефтяная корпорация сообщает о форс-мажоре с января 2024 года на месторождении Шарара из-за блокирования месторождения со стороны протестующих", - говорится в заявлении компании. Месторождение Шарара было заблокировано группой протестующих в минувший вторник. Активисты требуют решения проблемы с нехваткой нефтепродуктов в регионе Феццан, расположенном на юго-западе страны, а также ремонта дорог и развития инфраструктуры области. Блокирование нефтяных месторождений в Ливии нередко становится инструментом местных племен, на территории которых происходит добыча, для решения множества накопившихся социальных проблем. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - признаваемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html

https://ria.ru/20220715/neft-1802872773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, триполи, бенгази, фатхи башага , муаммар каддафи, халифа хафтар, оон