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На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор - РИА Новости, 07.01.2024
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16:13 07.01.2024 (обновлено: 16:14 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/liviya-1920061951.html
На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор
На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор - РИА Новости, 07.01.2024
На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении Ливии Шарара после его блокирования протестующими, сообщила... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:13
2024-01-07T16:14
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ТУНИС, 7 янв - РИА Новости. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении Ливии Шарара после его блокирования протестующими, сообщила компания. "Национальная нефтяная корпорация сообщает о форс-мажоре с января 2024 года на месторождении Шарара из-за блокирования месторождения со стороны протестующих", - говорится в заявлении компании. Месторождение Шарара было заблокировано группой протестующих в минувший вторник. Активисты требуют решения проблемы с нехваткой нефтепродуктов в регионе Феццан, расположенном на юго-западе страны, а также ремонта дорог и развития инфраструктуры области. Блокирование нефтяных месторождений в Ливии нередко становится инструментом местных племен, на территории которых происходит добыча, для решения множества накопившихся социальных проблем. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - признаваемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html
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в мире, ливия, триполи, бенгази, фатхи башага , муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Ливия, Триполи, Бенгази, Фатхи Башага , Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор

На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор из-за блокирования

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЛивия
Ливия - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ТУНИС, 7 янв - РИА Новости. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении Ливии Шарара после его блокирования протестующими, сообщила компания.
"Национальная нефтяная корпорация сообщает о форс-мажоре с января 2024 года на месторождении Шарара из-за блокирования месторождения со стороны протестующих", - говорится в заявлении компании.
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17 декабря 2023, 09:51
Месторождение Шарара было заблокировано группой протестующих в минувший вторник. Активисты требуют решения проблемы с нехваткой нефтепродуктов в регионе Феццан, расположенном на юго-западе страны, а также ремонта дорог и развития инфраструктуры области.
Блокирование нефтяных месторождений в Ливии нередко становится инструментом местных племен, на территории которых происходит добыча, для решения множества накопившихся социальных проблем.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - признаваемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
В Ливии рассказали о планах довести добычу нефти до прежнего уровня
15 июля 2022, 21:48
 
В миреЛивияТриполиБенгазиФатхи БашагаМуаммар КаддафиХалифа ХафтарООН
 
 
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