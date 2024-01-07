https://ria.ru/20240107/liviya-1920061951.html
На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор
На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор - РИА Новости, 07.01.2024
На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении Ливии Шарара после его блокирования протестующими, сообщила... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T16:13
2024-01-07T16:13
2024-01-07T16:14
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ТУНИС, 7 янв - РИА Новости. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении Ливии Шарара после его блокирования протестующими, сообщила компания. "Национальная нефтяная корпорация сообщает о форс-мажоре с января 2024 года на месторождении Шарара из-за блокирования месторождения со стороны протестующих", - говорится в заявлении компании. Месторождение Шарара было заблокировано группой протестующих в минувший вторник. Активисты требуют решения проблемы с нехваткой нефтепродуктов в регионе Феццан, расположенном на юго-западе страны, а также ремонта дорог и развития инфраструктуры области. Блокирование нефтяных месторождений в Ливии нередко становится инструментом местных племен, на территории которых происходит добыча, для решения множества накопившихся социальных проблем. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - признаваемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html
https://ria.ru/20220715/neft-1802872773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия, триполи, бенгази, фатхи башага , муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Ливия, Триполи, Бенгази, Фатхи Башага , Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор
На крупнейшем месторождении нефти в Ливии объявили форс-мажор из-за блокирования
ТУНИС, 7 янв - РИА Новости. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении Ливии Шарара после его блокирования протестующими, сообщила компания.
"Национальная нефтяная корпорация сообщает о форс-мажоре с января 2024 года на месторождении Шарара из-за блокирования месторождения со стороны протестующих", - говорится в заявлении компании.
МИД России: Ливию хотят превратить в арену противостояния России и Запада
Месторождение Шарара было заблокировано группой протестующих в минувший вторник. Активисты требуют решения проблемы с нехваткой нефтепродуктов в регионе Феццан, расположенном на юго-западе страны, а также ремонта дорог и развития инфраструктуры области.
Блокирование нефтяных месторождений в Ливии нередко становится инструментом местных племен, на территории которых происходит добыча, для решения множества накопившихся социальных проблем.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - признаваемое ООН
и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи
. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази
, им после отстранения Фатхи Башаги
временно руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи
в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара
. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве
под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии рассказали о планах довести добычу нефти до прежнего уровня