https://ria.ru/20240107/kuritsa-1920069214.html

В X5 Group раскрыли причины дефицита курицы в "Пятерочке"

В X5 Group раскрыли причины дефицита курицы в "Пятерочке" - РИА Новости, 08.01.2024

В X5 Group раскрыли причины дефицита курицы в "Пятерочке"

Проблемы с поставками мяса курицы в первые дни Нового года возникли из-за сильных снегопадов и морозов, сообщили в пресс-службе X5 Group (владеет сетью... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-07T17:22

2024-01-07T17:22

2024-01-08T01:24

общество

x5 retail group

россия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Проблемы с поставками мяса курицы в первые дни Нового года возникли из-за сильных снегопадов и морозов, сообщили в пресс-службе X5 Group (владеет сетью магазинов "Пятерочка" — ред.) агентству "РБК"."Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее", — заявили в компании.По информации СМИ, в ближайшие дни график поставок продукции восстановится и ситуация нормализуется.Источник "РБК" уточнил, что курица периодически пропадает с полок в праздники, это обычное явление.

россия

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, x5 retail group, россия