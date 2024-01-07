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В X5 Group раскрыли причины дефицита курицы в "Пятерочке"
В X5 Group раскрыли причины дефицита курицы в "Пятерочке" - РИА Новости, 08.01.2024
В X5 Group раскрыли причины дефицита курицы в "Пятерочке"
Проблемы с поставками мяса курицы в первые дни Нового года возникли из-за сильных снегопадов и морозов, сообщили в пресс-службе X5 Group (владеет сетью... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-07T17:22
2024-01-07T17:22
2024-01-08T01:24
общество
x5 retail group
россия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Проблемы с поставками мяса курицы в первые дни Нового года возникли из-за сильных снегопадов и морозов, сообщили в пресс-службе X5 Group (владеет сетью магазинов "Пятерочка" — ред.) агентству "РБК"."Мы делаем все возможное для того, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее", — заявили в компании.По информации СМИ, в ближайшие дни график поставок продукции восстановится и ситуация нормализуется.Источник "РБК" уточнил, что курица периодически пропадает с полок в праздники, это обычное явление.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, x5 retail group, россия
Общество, X5 Retail Group, Россия
В X5 Group раскрыли причины дефицита курицы в "Пятерочке"
Владелец "Пятерочки" X5 Group связал задержки поставок курицы с морозами