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В Подольске запустили работу второго котла - РИА Новости, 07.01.2024
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10:21 07.01.2024 (обновлено: 11:13 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/kotel-1920028862.html
В Подольске запустили работу второго котла
В Подольске запустили работу второго котла - РИА Новости, 07.01.2024
В Подольске запустили работу второго котла
В микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T10:21
2024-01-07T11:13
происшествия
подольск
климовск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале. "Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления", — отметил он.При этом, как добавил Воробьев, сейчас могут возникнуть проблемы из-за состояния труб и батарей в домах, так как существует вероятность, что они частично замерзли.Ранее губернатор сообщал, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть домов. Сейчас отопление восстановили в 60 домах.
https://ria.ru/20240107/podolsk-1920003418.html
подольск
климовск
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происшествия, подольск, климовск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Подольск, Климовск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Подольске запустили работу второго котла

Губернатор Воробьев: в подольском микрорайоне Климовск запустили второй котел

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБатарея отопления
Батарея отопления - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Батарея отопления. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
«
"Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления", — отметил он.
При этом, как добавил Воробьев, сейчас могут возникнуть проблемы из-за состояния труб и батарей в домах, так как существует вероятность, что они частично замерзли.
Ранее губернатор сообщал, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления.
В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть домов. Сейчас отопление восстановили в 60 домах.
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ПроисшествияПодольскКлимовскМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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