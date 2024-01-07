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В Подольске запустили работу второго котла
В Подольске запустили работу второго котла - РИА Новости, 07.01.2024
В Подольске запустили работу второго котла
В микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T10:21
2024-01-07T10:21
2024-01-07T11:13
происшествия
подольск
климовск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале. "Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления", — отметил он.При этом, как добавил Воробьев, сейчас могут возникнуть проблемы из-за состояния труб и батарей в домах, так как существует вероятность, что они частично замерзли.Ранее губернатор сообщал, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть домов. Сейчас отопление восстановили в 60 домах.
https://ria.ru/20240107/podolsk-1920003418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, климовск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Подольск, Климовск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Подольске запустили работу второго котла
Губернатор Воробьев: в подольском микрорайоне Климовск запустили второй котел