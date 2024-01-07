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В Подольске запустили работу второго котла

В Подольске запустили работу второго котла - РИА Новости, 07.01.2024

В Подольске запустили работу второго котла

В микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T10:21

2024-01-07T10:21

2024-01-07T11:13

происшествия

подольск

климовск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В микрорайоне Климовск в Подольске запустили второй котел, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном Telegram-канале. "Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления", — отметил он.При этом, как добавил Воробьев, сейчас могут возникнуть проблемы из-за состояния труб и батарей в домах, так как существует вероятность, что они частично замерзли.Ранее губернатор сообщал, что владелец частной котельной допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления. В субботу запустили один котел, тепло в две очереди подали в часть домов. Сейчас отопление восстановили в 60 домах.

https://ria.ru/20240107/podolsk-1920003418.html

подольск

климовск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, подольск, климовск, московская область (подмосковье), андрей воробьев