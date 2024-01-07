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Киров стал Новогодней столицей России - РИА Новости, 07.01.2024
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18:49 07.01.2024 (обновлено: 18:57 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/kirov-1920075940.html
Киров стал Новогодней столицей России
Киров стал Новогодней столицей России - РИА Новости, 07.01.2024
Киров стал Новогодней столицей России
Город Киров получил почетное звание "Новогодней столицы России", сообщило правительство региона. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T18:49
2024-01-07T18:57
общество
киров
россия
кировская область
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Город Киров получил почетное звание "Новогодней столицы России", сообщило правительство региона. &quot;В Кирове на Театральной площади торжественно встретили присвоение почетного статуса. Васнецовская Снегурочка вручила символ Новогодней столицы — снежинку — губернатору Кировской области Александру Соколову и главе Кирова Елене Ковалевой&quot;, — говорится в заявлении.Уточняется, что снежинку передали представители Суздаля.Глава региона поздравил кировчан с получением этого почетного звания. "Новый год и Рождество — это волшебное и сказочное время. И пусть такие чудеса происходят весь год и для взрослых, и для детей. Потому что этот год объявлен президентом России Годом семьи, и мы будем делать все, чтобы больше становилось улыбок детей и родителей. А еще 2024 год — это год 650-летнего юбилея нашего города Хлынова — Вятки — Кирова. Так что у нас этот год — год больших праздников", — цитирует пресс-служба слова Соколова. Губернатор отметил, что в рамках проекта "Новогодняя столица России" в Кирове на декабрь 2024 года и январь 2025 года запланирована обширная культурная программа. Так, в городе пройдет Вятская ярмарка. Проект "Новогодняя столица России" реализуется Министерством культуры с 2012 года. Его основная цель — развитие событийного туризма и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.
https://ria.ru/20240107/suzdal-1920053309.html
https://ria.ru/20231208/turizm-1914724097.html
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общество, киров, россия, кировская область, александр соколов
Общество, Киров, Россия, Кировская область, Александр Соколов
Киров стал Новогодней столицей России

Киров получил звание "Новогодняя столица России"

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция на площади Победы
Новогодняя инсталляция на площади Победы - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Новогодняя инсталляция на площади Победы . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Город Киров получил почетное звание "Новогодней столицы России", сообщило правительство региона.
«

"В Кирове на Театральной площади торжественно встретили присвоение почетного статуса. Васнецовская Снегурочка вручила символ Новогодней столицы — снежинку — губернатору Кировской области Александру Соколову и главе Кирова Елене Ковалевой", — говорится в заявлении.

Дед Мороз в санях на улице Суздаля - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Город Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России
Вчера, 14:44
Уточняется, что снежинку передали представители Суздаля.
Глава региона поздравил кировчан с получением этого почетного звания.
"Новый год и Рождество — это волшебное и сказочное время. И пусть такие чудеса происходят весь год и для взрослых, и для детей. Потому что этот год объявлен президентом России Годом семьи, и мы будем делать все, чтобы больше становилось улыбок детей и родителей. А еще 2024 год — это год 650-летнего юбилея нашего города Хлынова — Вятки — Кирова. Так что у нас этот год — год больших праздников", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
Губернатор отметил, что в рамках проекта "Новогодняя столица России" в Кирове на декабрь 2024 года и январь 2025 года запланирована обширная культурная программа. Так, в городе пройдет Вятская ярмарка.
Проект "Новогодняя столица России" реализуется Министерством культуры с 2012 года. Его основная цель — развитие событийного туризма и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.
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ОбществоКировРоссияКировская областьАлександр Соколов
 
 
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