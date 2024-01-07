https://ria.ru/20240107/kirov-1920075940.html
Киров стал Новогодней столицей России
Киров стал Новогодней столицей России - РИА Новости, 07.01.2024
Киров стал Новогодней столицей России
Город Киров получил почетное звание "Новогодней столицы России", сообщило правительство региона. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T18:49
2024-01-07T18:49
2024-01-07T18:57
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Город Киров получил почетное звание "Новогодней столицы России", сообщило правительство региона. "В Кирове на Театральной площади торжественно встретили присвоение почетного статуса. Васнецовская Снегурочка вручила символ Новогодней столицы — снежинку — губернатору Кировской области Александру Соколову и главе Кирова Елене Ковалевой", — говорится в заявлении.Уточняется, что снежинку передали представители Суздаля.Глава региона поздравил кировчан с получением этого почетного звания. "Новый год и Рождество — это волшебное и сказочное время. И пусть такие чудеса происходят весь год и для взрослых, и для детей. Потому что этот год объявлен президентом России Годом семьи, и мы будем делать все, чтобы больше становилось улыбок детей и родителей. А еще 2024 год — это год 650-летнего юбилея нашего города Хлынова — Вятки — Кирова. Так что у нас этот год — год больших праздников", — цитирует пресс-служба слова Соколова. Губернатор отметил, что в рамках проекта "Новогодняя столица России" в Кирове на декабрь 2024 года и январь 2025 года запланирована обширная культурная программа. Так, в городе пройдет Вятская ярмарка. Проект "Новогодняя столица России" реализуется Министерством культуры с 2012 года. Его основная цель — развитие событийного туризма и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.
https://ria.ru/20240107/suzdal-1920053309.html
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общество, киров, россия, кировская область, александр соколов
Общество, Киров, Россия, Кировская область, Александр Соколов
Киров стал Новогодней столицей России
Киров получил звание "Новогодняя столица России"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв — РИА Новости.
Город Киров получил почетное звание "Новогодней столицы России", сообщило
правительство региона.
«
"В Кирове на Театральной площади торжественно встретили присвоение почетного статуса. Васнецовская Снегурочка вручила символ Новогодней столицы — снежинку — губернатору Кировской области Александру Соколову и главе Кирова Елене Ковалевой", — говорится в заявлении.
Город Суздаль передал Кирову символ новогодней столицы России
Уточняется, что снежинку передали представители Суздаля.
Глава региона поздравил кировчан с получением этого почетного звания.
"Новый год и Рождество — это волшебное и сказочное время. И пусть такие чудеса происходят весь год и для взрослых, и для детей. Потому что этот год объявлен президентом России Годом семьи, и мы будем делать все, чтобы больше становилось улыбок детей и родителей. А еще 2024 год — это год 650-летнего юбилея нашего города Хлынова — Вятки — Кирова. Так что у нас этот год — год больших праздников", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
Губернатор отметил, что в рамках проекта "Новогодняя столица России" в Кирове на декабрь 2024 года и январь 2025 года запланирована обширная культурная программа. Так, в городе пройдет Вятская ярмарка.
Проект "Новогодняя столица России" реализуется Министерством культуры с 2012 года. Его основная цель — развитие событийного туризма и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.
Чернышенко поручил разработать туристические маршруты к 650-летию Кирова