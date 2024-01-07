https://ria.ru/20240107/kirov-1920075940.html

Киров стал Новогодней столицей России

Киров стал Новогодней столицей России - РИА Новости, 07.01.2024

Киров стал Новогодней столицей России

Город Киров получил почетное звание "Новогодней столицы России", сообщило правительство региона. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T18:49

2024-01-07T18:49

2024-01-07T18:57

общество

киров

россия

кировская область

александр соколов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918638842_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_f53886aa9e3d2d0f0125fc2a3281e821.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Город Киров получил почетное звание "Новогодней столицы России", сообщило правительство региона. "В Кирове на Театральной площади торжественно встретили присвоение почетного статуса. Васнецовская Снегурочка вручила символ Новогодней столицы — снежинку — губернатору Кировской области Александру Соколову и главе Кирова Елене Ковалевой", — говорится в заявлении.Уточняется, что снежинку передали представители Суздаля.Глава региона поздравил кировчан с получением этого почетного звания. "Новый год и Рождество — это волшебное и сказочное время. И пусть такие чудеса происходят весь год и для взрослых, и для детей. Потому что этот год объявлен президентом России Годом семьи, и мы будем делать все, чтобы больше становилось улыбок детей и родителей. А еще 2024 год — это год 650-летнего юбилея нашего города Хлынова — Вятки — Кирова. Так что у нас этот год — год больших праздников", — цитирует пресс-служба слова Соколова. Губернатор отметил, что в рамках проекта "Новогодняя столица России" в Кирове на декабрь 2024 года и январь 2025 года запланирована обширная культурная программа. Так, в городе пройдет Вятская ярмарка. Проект "Новогодняя столица России" реализуется Министерством культуры с 2012 года. Его основная цель — развитие событийного туризма и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.

https://ria.ru/20240107/suzdal-1920053309.html

https://ria.ru/20231208/turizm-1914724097.html

киров

россия

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, киров, россия, кировская область, александр соколов