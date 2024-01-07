https://ria.ru/20240107/kherson-1920024011.html

Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне

Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне - РИА Новости, 07.01.2024

Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне

Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате ударов... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T09:38

2024-01-07T09:38

2024-01-07T09:38

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате ударов повреждены объект критической инфраструктуры и территория заводов. В своем Telegram-канале он заявил, что город подвергается ударам, взрывы зафиксированы на "объекте критической инфраструктуры в Херсонском районе" и на территории заводов в Херсоне. Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240106/kherson-1919881943.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, херсонская область