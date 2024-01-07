Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне
Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Херсоне
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий в Херсоне
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате ударов повреждены объект критической инфраструктуры и территория заводов.
В своем Telegram-канале он заявил, что город подвергается ударам, взрывы зафиксированы на "объекте критической инфраструктуры в Херсонском районе" и на территории заводов в Херсоне.
Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.