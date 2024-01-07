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Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне - РИА Новости, 07.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:38 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/kherson-1920024011.html
Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне
Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне - РИА Новости, 07.01.2024
Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате ударов... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:38
2024-01-07T09:38
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате ударов повреждены объект критической инфраструктуры и территория заводов. В своем Telegram-канале он заявил, что город подвергается ударам, взрывы зафиксированы на "объекте критической инфраструктуры в Херсонском районе" и на территории заводов в Херсоне. Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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херсон
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
Власти Украины заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсоне

Власти Украины заявили о повреждении инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Херсоне

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий в Херсоне
Украинский военнослужащий в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин утверждает, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате ударов повреждены объект критической инфраструктуры и территория заводов.
В своем Telegram-канале он заявил, что город подвергается ударам, взрывы зафиксированы на "объекте критической инфраструктуры в Херсонском районе" и на территории заводов в Херсоне.
Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Сотрудник пожарной службы Украины
В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
6 января, 00:15
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская область
 
 
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