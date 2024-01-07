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Армия Израиля нанесла удар по ячейке и военным объектам "Хезболлах" - РИА Новости, 07.01.2024
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15:36 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/izrail-1920059325.html
Армия Израиля нанесла удар по ячейке и военным объектам "Хезболлах"
Армия Израиля нанесла удар по ячейке и военным объектам "Хезболлах" - РИА Новости, 07.01.2024
Армия Израиля нанесла удар по ячейке и военным объектам "Хезболлах"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по ячейке ливанского движения "Хезболлах" в районе города Марвахин и по военным... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:36
2024-01-07T15:36
в мире
израиль
ливан
россия
владимир путин
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по ячейке ливанского движения "Хезболлах" в районе города Марвахин и по военным объектам движения на юге Ливана. "ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке ("Хезболлах" - ред.), обнаруженной в районе Марвахина в Ливане. Кроме того, истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду военных объектов "Хезболлах" ...на юге Ливана", - говорится в сообщении армии. Армия подчеркнула, что взрывы, зафиксированные при обстреле объектов движения, свидетельствуют, что в них "находилось оружие". ЦАХАЛ также заявил о перехвате в субботу подозрительного воздушного судна, летевшего из Ливана в сторону Израиля. "Вчера вечером (суббота - ред.) вражеское воздушное судно, проникшее из Ливана в Израиль, было успешно перехвачено системой воздушной обороны ЦАХАЛ в районе мошава Эвен Менахема на севере Израиля", - добавила армия. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240105/ataka-1919828290.html
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в мире, израиль, ливан, россия, владимир путин, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Владимир Путин, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля нанесла удар по ячейке и военным объектам "Хезболлах"

Армия Израиля нанесла удар по ячейке и военным объектам "Хезболлах" в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что нанесла удар по ячейке ливанского движения "Хезболлах" в районе города Марвахин и по военным объектам движения на юге Ливана.
"ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке ("Хезболлах" - ред.), обнаруженной в районе Марвахина в Ливане. Кроме того, истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду военных объектов "Хезболлах" ...на юге Ливана", - говорится в сообщении армии.
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Армия подчеркнула, что взрывы, зафиксированные при обстреле объектов движения, свидетельствуют, что в них "находилось оружие". ЦАХАЛ также заявил о перехвате в субботу подозрительного воздушного судна, летевшего из Ливана в сторону Израиля.
"Вчера вечером (суббота - ред.) вражеское воздушное судно, проникшее из Ливана в Израиль, было успешно перехвачено системой воздушной обороны ЦАХАЛ в районе мошава Эвен Менахема на севере Израиля", - добавила армия.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильЛиванРоссияВладимир ПутинХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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