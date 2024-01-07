Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Италии выступил за создание европейской армии - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/italiya-1920048305.html
Глава МИД Италии выступил за создание европейской армии
Глава МИД Италии выступил за создание европейской армии - РИА Новости, 07.01.2024
Глава МИД Италии выступил за создание европейской армии
Европейский Союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов, считает... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:51
2024-01-07T13:51
россия
италия
сша
дмитрий песков
антонио таяни
нато
вперед, италия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153346/23/1533462399_0:198:2658:1693_1920x0_80_0_0_0f540ff4b4736b892b863a86c77ae846.jpg
РИМ, 7 янв – РИА Новости. Европейский Союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов, считает вице-премьер министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. В интервью газете La Stampa Таяни заявил, что приоритетом для партии "Вперед, Италия", которой он руководит, является более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны. "Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики. В мире с такими могучими игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, простирающимися от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, итальянских, немецких, французских или словенских граждан может защитить только то, что уже существует, и это называется Евросоюзом. Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя", - сказал министр. Он подчеркнул, что создание армии должно сделать ЕС готовым "к поддержанию мира, мониторингу и сдерживанию", "объединить усилия быстро и четко", расходовать "средства лучше и вместе". Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью СМИ заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться в то время, как на настоящий момент силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении людей и боеприпасов. Чиновник НАТО добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям России по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.
https://ria.ru/20220513/evropa-1788294989.html
https://ria.ru/20230605/evropa-1876268482.html
россия
италия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153346/23/1533462399_0:0:2658:1995_1920x0_80_0_0_d7b6266b30e9c165757ec98f0e2da6eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, италия, сша, дмитрий песков, антонио таяни, нато, вперед, италия, евросоюз
Россия, Италия, США, Дмитрий Песков, Антонио Таяни, НАТО, Вперед, Италия, Евросоюз
Глава МИД Италии выступил за создание европейской армии

Глава МИД Италии Антонио Таяни выступил за создание европейской армии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Антонио Таяни. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 7 янв – РИА Новости. Европейский Союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов, считает вице-премьер министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
В интервью газете La Stampa Таяни заявил, что приоритетом для партии "Вперед, Италия", которой он руководит, является более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны.
Учения войск НАТО в Европе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Еврокомиссия перечислила главные недостатки европейских армий
13 мая 2022, 12:29
"Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики. В мире с такими могучими игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, простирающимися от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, итальянских, немецких, французских или словенских граждан может защитить только то, что уже существует, и это называется Евросоюзом. Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя", - сказал министр.
Он подчеркнул, что создание армии должно сделать ЕС готовым "к поддержанию мира, мониторингу и сдерживанию", "объединить усилия быстро и четко", расходовать "средства лучше и вместе".
Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью СМИ заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться в то время, как на настоящий момент силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении людей и боеприпасов. Чиновник НАТО добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям России по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.
Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Экс-главком армии США в Европе заявил о необходимости "военного Шенгена"
5 июня 2023, 16:39
 
РоссияИталияСШАДмитрий ПесковАнтонио ТаяниНАТОВперед, ИталияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала