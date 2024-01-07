https://ria.ru/20240107/italiya-1920048305.html

Глава МИД Италии выступил за создание европейской армии

Глава МИД Италии выступил за создание европейской армии - РИА Новости, 07.01.2024

Глава МИД Италии выступил за создание европейской армии

Европейский Союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов, считает... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:51

2024-01-07T13:51

2024-01-07T13:51

россия

италия

сша

дмитрий песков

антонио таяни

нато

вперед, италия

евросоюз

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РИМ, 7 янв – РИА Новости. Европейский Союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов, считает вице-премьер министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. В интервью газете La Stampa Таяни заявил, что приоритетом для партии "Вперед, Италия", которой он руководит, является более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны. "Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики. В мире с такими могучими игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, простирающимися от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, итальянских, немецких, французских или словенских граждан может защитить только то, что уже существует, и это называется Евросоюзом. Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя", - сказал министр. Он подчеркнул, что создание армии должно сделать ЕС готовым "к поддержанию мира, мониторингу и сдерживанию", "объединить усилия быстро и четко", расходовать "средства лучше и вместе". Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью СМИ заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться в то время, как на настоящий момент силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении людей и боеприпасов. Чиновник НАТО добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям России по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.

https://ria.ru/20220513/evropa-1788294989.html

https://ria.ru/20230605/evropa-1876268482.html

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, италия, сша, дмитрий песков, антонио таяни, нато, вперед, италия, евросоюз