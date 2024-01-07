https://ria.ru/20240107/golosovanie-1920056155.html
В Бангладеш завершилось голосование на выборах
В Бангладеш завершилось голосование на выборах - РИА Новости, 07.01.2024
В Бангладеш завершилось голосование на выборах
Голосование на выборах в Бангладеш завершилось в 16.00 местного времени (13.00 мск), сообщает bdnews24 со ссылкой на центризбирком страны. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:10
2024-01-07T15:10
2024-01-07T15:10
в мире
шейх хасина
бангладеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 янв – РИА Новости. Голосование на выборах в Бангладеш завершилось в 16.00 местного времени (13.00 мск), сообщает bdnews24 со ссылкой на центризбирком страны. Согласно данным ЦИК страны, по данным на 15.00 местного времени на избирательные участки пришли 27,15% избирателей. Голосование в Бангладеш началось в воскресенье утром на более чем 42 тысячах избирательных участков по всей стране. В выборах могли участвовать 119,1 миллиона зарегистрированных избирателей. В парламенте Бангладеш 350 мест. В ходе голосования избираются 300 депутатов, остальные 50 мест зарезервированы для женщин и распределяются в зависимости от распределения сил в парламенте после выборов. В борьбе участвуют около 2 тысяч кандидатов, из которых рекордные 5,1% составляют женщины. Подсчет голосов начнется после завершения голосования, а первые результаты ожидаются к понедельнику. Основная оппозиционная партия "Националистическая партия Бангладеш" объявила о бойкоте выборов, пытаясь помешать проведению голосования. Возглавляемая первым женщиной-премьером Бангладеш Халедой Зия партия заявила, что не может гарантировать честность выборов при действующем премьер-министре Шейхе Хасине, которая стремится остаться у власти. Оппозиция пообещала сорвать выборы, призывая к забастовкам и предлагая людям присоединиться к бойкоту. Шейх Хасина занимает пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года. Ранее она уже была премьер-министром с 1996 по 2001 год, когда ее сменила Халеда Зия. Халеда Зия стала первой женщиной-премьер-министром Бангладеш в 1991 году. Ранее она занимала пост премьер-министра два срока - с 1991 по 1996 год, а затем с 2001 по 2006 год. Находящаяся в настоящее время под домашним арестом Зия претендует на третий срок в качестве премьер-министра. Выборы проходят в условиях усиленных мер безопасности. Ранее командование армии сообщило, что с 3 по 10 января развернет на территории страны вооруженные силы для поддержания правопорядка.
https://ria.ru/20240107/bangladesh-1918427885.html
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897870813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шейх хасина, бангладеш
В мире, Шейх Хасина, Бангладеш
В Бангладеш завершилось голосование на выборах
bdnews24: в Бангладеш завершилось голосование на всеобщих парламентских выборах
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 янв – РИА Новости.
Голосование на выборах в Бангладеш завершилось в 16.00 местного времени (13.00 мск), сообщает bdnews24
со ссылкой на центризбирком страны.
Согласно данным ЦИК страны, по данным на 15.00 местного времени на избирательные участки пришли 27,15% избирателей.
Голосование в Бангладеш началось в воскресенье утром на более чем 42 тысячах избирательных участков по всей стране. В выборах могли участвовать 119,1 миллиона зарегистрированных избирателей.
В парламенте Бангладеш 350 мест. В ходе голосования избираются 300 депутатов, остальные 50 мест зарезервированы для женщин и распределяются в зависимости от распределения сил в парламенте после выборов. В борьбе участвуют около 2 тысяч кандидатов, из которых рекордные 5,1% составляют женщины. Подсчет голосов начнется после завершения голосования, а первые результаты ожидаются к понедельнику.
Процедура выборов в парламент Бангладеш
Основная оппозиционная партия "Националистическая партия Бангладеш" объявила о бойкоте выборов, пытаясь помешать проведению голосования. Возглавляемая первым женщиной-премьером Бангладеш Халедой Зия партия заявила, что не может гарантировать честность выборов при действующем премьер-министре Шейхе Хасине
, которая стремится остаться у власти. Оппозиция пообещала сорвать выборы, призывая к забастовкам и предлагая людям присоединиться к бойкоту.
Шейх Хасина занимает пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года. Ранее она уже была премьер-министром с 1996 по 2001 год, когда ее сменила Халеда Зия.
Халеда Зия стала первой женщиной-премьер-министром Бангладеш в 1991 году. Ранее она занимала пост премьер-министра два срока - с 1991 по 1996 год, а затем с 2001 по 2006 год. Находящаяся в настоящее время под домашним арестом Зия претендует на третий срок в качестве премьер-министра.
Выборы проходят в условиях усиленных мер безопасности. Ранее командование армии сообщило, что с 3 по 10 января развернет на территории страны вооруженные силы для поддержания правопорядка.
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