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В Ульяновской области ребенок насмерть отравился газом - РИА Новости, 07.01.2024
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11:13 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/gaz-1920033900.html
В Ульяновской области ребенок насмерть отравился газом
В Ульяновской области ребенок насмерть отравился газом - РИА Новости, 07.01.2024
В Ульяновской области ребенок насмерть отравился газом
Мальчик погиб, две женщины госпитализированы в результате отравления бытовым газом в доме по проспекту 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске, сообщило журналистам... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T11:13
2024-01-07T11:13
происшествия
ульяновская область
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САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Мальчик погиб, две женщины госпитализированы в результате отравления бытовым газом в доме по проспекту 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске, сообщило журналистам следственное управление СК РФ по Ульяновской области. "Предварительно установлено, что утром 7 января 2024 года в квартире дома по проспекту 50-летия ВЛКСМ города Ульяновска было обнаружено тело 13-летнего мальчика, причиной смерти которого предварительно явилось отравление бытовым газом. Две женщины госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Собственную проверку по факту происшествия проводит прокуратура Засвияжского района Ульяновска. Надзорное ведомство проверяет деятельность должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, управляющей компании, а также контролирующих органов, сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале.
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происшествия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновская область
В Ульяновской области ребенок насмерть отравился газом

В Ульяновской области ребенок насмерть отравился газом, 2 женщин пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Мальчик погиб, две женщины госпитализированы в результате отравления бытовым газом в доме по проспекту 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске, сообщило журналистам следственное управление СК РФ по Ульяновской области.
"Предварительно установлено, что утром 7 января 2024 года в квартире дома по проспекту 50-летия ВЛКСМ города Ульяновска было обнаружено тело 13-летнего мальчика, причиной смерти которого предварительно явилось отравление бытовым газом. Две женщины госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований.
Собственную проверку по факту происшествия проводит прокуратура Засвияжского района Ульяновска. Надзорное ведомство проверяет деятельность должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, управляющей компании, а также контролирующих органов, сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале.
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