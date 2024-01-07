https://ria.ru/20240107/gaz-1920033900.html

В Ульяновской области ребенок насмерть отравился газом

В Ульяновской области ребенок насмерть отравился газом - РИА Новости, 07.01.2024

В Ульяновской области ребенок насмерть отравился газом

Мальчик погиб, две женщины госпитализированы в результате отравления бытовым газом в доме по проспекту 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске, сообщило журналистам... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T11:13

2024-01-07T11:13

2024-01-07T11:13

происшествия

ульяновская область

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САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Мальчик погиб, две женщины госпитализированы в результате отравления бытовым газом в доме по проспекту 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске, сообщило журналистам следственное управление СК РФ по Ульяновской области. "Предварительно установлено, что утром 7 января 2024 года в квартире дома по проспекту 50-летия ВЛКСМ города Ульяновска было обнаружено тело 13-летнего мальчика, причиной смерти которого предварительно явилось отравление бытовым газом. Две женщины госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований. Собственную проверку по факту происшествия проводит прокуратура Засвияжского района Ульяновска. Надзорное ведомство проверяет деятельность должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования, управляющей компании, а также контролирующих органов, сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240107/fura-1920026242.html

ульяновская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ульяновская область