https://ria.ru/20240107/fura-1920026242.html

Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб

Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб - РИА Новости, 07.01.2024

Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб

Водитель грузового автомобиля, который провалился под лед на реке Белая около башкирского города Бирск, погиб, его тело из кабины извлекли водолазы, сообщает ГУ РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T09:53

2024-01-07T09:53

2024-01-07T10:47

происшествия

бирск

бирский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 7 янв - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля, который провалился под лед на реке Белая около башкирского города Бирск, погиб, его тело из кабины извлекли водолазы, сообщает ГУ МЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что в ночь на 7 января на реке Белая близ города Бирск Бирского района под лед провалился грузовой автомобиль на ледовой переправе. Автомобиль полностью ушел под лед. "Водолазами МЧС России из кабины грузового автомобиля извлечено тело водителя", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html

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бирский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, бирск, бирский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)