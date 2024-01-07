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Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб - РИА Новости, 07.01.2024
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09:53 07.01.2024 (обновлено: 10:47 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/fura-1920026242.html
Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб
Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб - РИА Новости, 07.01.2024
Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб
Водитель грузового автомобиля, который провалился под лед на реке Белая около башкирского города Бирск, погиб, его тело из кабины извлекли водолазы, сообщает ГУ РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:53
2024-01-07T10:47
происшествия
бирск
бирский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 7 янв - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля, который провалился под лед на реке Белая около башкирского города Бирск, погиб, его тело из кабины извлекли водолазы, сообщает ГУ МЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что в ночь на 7 января на реке Белая близ города Бирск Бирского района под лед провалился грузовой автомобиль на ледовой переправе. Автомобиль полностью ушел под лед. "Водолазами МЧС России из кабины грузового автомобиля извлечено тело водителя", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html
бирск
бирский район
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происшествия, бирск, бирский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Бирск, Бирский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб

Водитель фуры, провалившейся под лед на реке Белая в Башкирии, погиб

© ГУ МЧС по Республике БашкортостанСотрудники МЧС на месте провала под лед грузового автомобиля в Башкирии. Кадр видео
Сотрудники МЧС на месте провала под лед грузового автомобиля в Башкирии. Кадр видео
© ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Сотрудники МЧС на месте провала под лед грузового автомобиля в Башкирии. Кадр видео
Читать ria.ru в
УФА, 7 янв - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля, который провалился под лед на реке Белая около башкирского города Бирск, погиб, его тело из кабины извлекли водолазы, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее в ведомстве сообщали, что в ночь на 7 января на реке Белая близ города Бирск Бирского района под лед провалился грузовой автомобиль на ледовой переправе. Автомобиль полностью ушел под лед.
"Водолазами МЧС России из кабины грузового автомобиля извлечено тело водителя", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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ПроисшествияБирскБирский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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