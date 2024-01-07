https://ria.ru/20240107/fura-1920026242.html
Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб
Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб - РИА Новости, 07.01.2024
Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб
Водитель грузового автомобиля, который провалился под лед на реке Белая около башкирского города Бирск, погиб, его тело из кабины извлекли водолазы, сообщает ГУ РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T09:53
2024-01-07T09:53
2024-01-07T10:47
происшествия
бирск
бирский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 7 янв - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля, который провалился под лед на реке Белая около башкирского города Бирск, погиб, его тело из кабины извлекли водолазы, сообщает ГУ МЧС по региону. Ранее в ведомстве сообщали, что в ночь на 7 января на реке Белая близ города Бирск Бирского района под лед провалился грузовой автомобиль на ледовой переправе. Автомобиль полностью ушел под лед. "Водолазами МЧС России из кабины грузового автомобиля извлечено тело водителя", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
https://ria.ru/20240102/led-1919517487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бирск, бирский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Бирск, Бирский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Водитель фуры, провалившейся под лед в Башкирии, погиб
Водитель фуры, провалившейся под лед на реке Белая в Башкирии, погиб