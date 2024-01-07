https://ria.ru/20240107/frantsiya-1920056948.html

Французская молодежь не знает историю французской революции, показал опрос

Французская молодежь не знает историю французской революции, показал опрос - РИА Новости, 07.01.2024

Французская молодежь не знает историю французской революции, показал опрос

Около половины французов в возрасте от 16 до 24 лет не знают, что Великая французская революция началась в 1789 году, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T15:17

2024-01-07T15:17

2024-01-07T15:17

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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Около половины французов в возрасте от 16 до 24 лет не знают, что Великая французская революция началась в 1789 году, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании OpinionWay, опубликованные в воскресенье в газете Tribune. "Едва ли каждый второй опрошенный может сказать, например, что Французская революция началась в 1789 году: 46 % опрошенных OpinionWay назвали неправильную дату или не дали ответа", – говорится в статье. Кроме того, каждый шестой (60%) не знает, что падение Берлинской стены произошло в 1989 году, 77% молодых людей не знают, в каком году была отменена смертная казнь во Франции (1981). "Что касается темы Второй мировой войны, несмотря на то что большинство (85%) молодых людей заявляют, что знают о газовых камерах, использовавшихся для уничтожения евреев Европы, менее чем каждый второй может сказать то же самое об Окончательном решении (еврейского вопроса), проводимого Третьим рейхом", – сказано в тексте. Опрос показал, что молодежь неясно представляет роль режима Виши: 43% опрошенных утверждают, что Франция играла активную роль в отправке евреев в лагеря смерти, тогда как 41% считают, что это осуществлялось только по принуждению нацистов. В рамках опроса также пытались выяснить зависимость между источниками информации, которыми пользуется молодежь, и их знаниями истории. Для этого респондентам задали вопрос, знают ли они термин "Шоа" (Холокост). Среди тех, кто не читают книг, 63% ответили утвердительно, 69% из тех, кто проводят восемь часов в день в телефонах, заявили, что знают этот термин. В то же время о нем знают 86% из тех, кто читает не менее трех книг в месяц, и 83% из тех, кто проводят в телефоне до трех часов в день. "Другой пример: трое из десяти молодых людей, которые проводят у экрана телефона по восемь часов в день, выражают сомнения в реальности геноцида евреев. Во всех сегментах доля молодых людей, которые не сомневаются в этой темной главе нашей истории, составляет всего 80%", – пишет издание. Результаты опроса также показали предпочтения молодых французов от 16 до 24 лет в выборе источников информации. Так, соцсети представляют основной источник информации для 45% опрошенных, тогда как телевидение – для 22%. Печатные и интернет-издания являются главным источником информации лишь для 8% респондентов. Кроме того, опрос показал отношение молодежи к вопросу светскости. Около половины опрошенных (45%) утверждают, что власти больше защищают евреев, чем мусульман, а 28% считают, что проводимая Израилем политика в Газе и на Западном берегу реки Иордан "оправдывает антисемитские высказывания". Среди опрошенных 41% ответили, что принцип светскости используется прежде всего для дискриминации мусульман во Франции. Однако примерно равное число респондентов считают, что необходимо защищать право критиковать мусульман (52%), католиков (52%) и евреев (50%) во имя свободы слова. Опрос был проведен среди 986 французов в возрасте от 16 до 24 лет.

https://ria.ru/20220826/evropa-1812435347.html

https://ria.ru/20230920/opros-1897468267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, европа, израиль, в мире