Рейтинг@Mail.ru
Французская молодежь не знает историю французской революции, показал опрос - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/frantsiya-1920056948.html
Французская молодежь не знает историю французской революции, показал опрос
Французская молодежь не знает историю французской революции, показал опрос - РИА Новости, 07.01.2024
Французская молодежь не знает историю французской революции, показал опрос
Около половины французов в возрасте от 16 до 24 лет не знают, что Великая французская революция началась в 1789 году, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:17
2024-01-07T15:17
франция
европа
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc84a3350598b53ff515327d020f5e6.jpg
ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Около половины французов в возрасте от 16 до 24 лет не знают, что Великая французская революция началась в 1789 году, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании OpinionWay, опубликованные в воскресенье в газете Tribune. "Едва ли каждый второй опрошенный может сказать, например, что Французская революция началась в 1789 году: 46 % опрошенных OpinionWay назвали неправильную дату или не дали ответа", – говорится в статье. Кроме того, каждый шестой (60%) не знает, что падение Берлинской стены произошло в 1989 году, 77% молодых людей не знают, в каком году была отменена смертная казнь во Франции (1981). "Что касается темы Второй мировой войны, несмотря на то что большинство (85%) молодых людей заявляют, что знают о газовых камерах, использовавшихся для уничтожения евреев Европы, менее чем каждый второй может сказать то же самое об Окончательном решении (еврейского вопроса), проводимого Третьим рейхом", – сказано в тексте. Опрос показал, что молодежь неясно представляет роль режима Виши: 43% опрошенных утверждают, что Франция играла активную роль в отправке евреев в лагеря смерти, тогда как 41% считают, что это осуществлялось только по принуждению нацистов. В рамках опроса также пытались выяснить зависимость между источниками информации, которыми пользуется молодежь, и их знаниями истории. Для этого респондентам задали вопрос, знают ли они термин "Шоа" (Холокост). Среди тех, кто не читают книг, 63% ответили утвердительно, 69% из тех, кто проводят восемь часов в день в телефонах, заявили, что знают этот термин. В то же время о нем знают 86% из тех, кто читает не менее трех книг в месяц, и 83% из тех, кто проводят в телефоне до трех часов в день. "Другой пример: трое из десяти молодых людей, которые проводят у экрана телефона по восемь часов в день, выражают сомнения в реальности геноцида евреев. Во всех сегментах доля молодых людей, которые не сомневаются в этой темной главе нашей истории, составляет всего 80%", – пишет издание. Результаты опроса также показали предпочтения молодых французов от 16 до 24 лет в выборе источников информации. Так, соцсети представляют основной источник информации для 45% опрошенных, тогда как телевидение – для 22%. Печатные и интернет-издания являются главным источником информации лишь для 8% респондентов. Кроме того, опрос показал отношение молодежи к вопросу светскости. Около половины опрошенных (45%) утверждают, что власти больше защищают евреев, чем мусульман, а 28% считают, что проводимая Израилем политика в Газе и на Западном берегу реки Иордан "оправдывает антисемитские высказывания". Среди опрошенных 41% ответили, что принцип светскости используется прежде всего для дискриминации мусульман во Франции. Однако примерно равное число респондентов считают, что необходимо защищать право критиковать мусульман (52%), католиков (52%) и евреев (50%) во имя свободы слова. Опрос был проведен среди 986 французов в возрасте от 16 до 24 лет.
https://ria.ru/20220826/evropa-1812435347.html
https://ria.ru/20230920/opros-1897468267.html
франция
европа
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79ab1a44d0d1a4d1f10470402ca1a822.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, европа, израиль, в мире
Франция, Европа, Израиль, В мире
Французская молодежь не знает историю французской революции, показал опрос

Опрос: половина французов 16-24 лет не знают года Великой французской революции

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в медиабанк
Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Около половины французов в возрасте от 16 до 24 лет не знают, что Великая французская революция началась в 1789 году, свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании OpinionWay, опубликованные в воскресенье в газете Tribune.
"Едва ли каждый второй опрошенный может сказать, например, что Французская революция началась в 1789 году: 46 % опрошенных OpinionWay назвали неправильную дату или не дали ответа", – говорится в статье.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Медведев пожелал французам помнить, что США произошли из Европы
26 августа 2022, 21:52
Кроме того, каждый шестой (60%) не знает, что падение Берлинской стены произошло в 1989 году, 77% молодых людей не знают, в каком году была отменена смертная казнь во Франции (1981).
"Что касается темы Второй мировой войны, несмотря на то что большинство (85%) молодых людей заявляют, что знают о газовых камерах, использовавшихся для уничтожения евреев Европы, менее чем каждый второй может сказать то же самое об Окончательном решении (еврейского вопроса), проводимого Третьим рейхом", – сказано в тексте.
Опрос показал, что молодежь неясно представляет роль режима Виши: 43% опрошенных утверждают, что Франция играла активную роль в отправке евреев в лагеря смерти, тогда как 41% считают, что это осуществлялось только по принуждению нацистов.
В рамках опроса также пытались выяснить зависимость между источниками информации, которыми пользуется молодежь, и их знаниями истории. Для этого респондентам задали вопрос, знают ли они термин "Шоа" (Холокост). Среди тех, кто не читают книг, 63% ответили утвердительно, 69% из тех, кто проводят восемь часов в день в телефонах, заявили, что знают этот термин. В то же время о нем знают 86% из тех, кто читает не менее трех книг в месяц, и 83% из тех, кто проводят в телефоне до трех часов в день.
"Другой пример: трое из десяти молодых людей, которые проводят у экрана телефона по восемь часов в день, выражают сомнения в реальности геноцида евреев. Во всех сегментах доля молодых людей, которые не сомневаются в этой темной главе нашей истории, составляет всего 80%", – пишет издание.
Результаты опроса также показали предпочтения молодых французов от 16 до 24 лет в выборе источников информации. Так, соцсети представляют основной источник информации для 45% опрошенных, тогда как телевидение – для 22%. Печатные и интернет-издания являются главным источником информации лишь для 8% респондентов.
Кроме того, опрос показал отношение молодежи к вопросу светскости. Около половины опрошенных (45%) утверждают, что власти больше защищают евреев, чем мусульман, а 28% считают, что проводимая Израилем политика в Газе и на Западном берегу реки Иордан "оправдывает антисемитские высказывания". Среди опрошенных 41% ответили, что принцип светскости используется прежде всего для дискриминации мусульман во Франции. Однако примерно равное число респондентов считают, что необходимо защищать право критиковать мусульман (52%), католиков (52%) и евреев (50%) во имя свободы слова.
Опрос был проведен среди 986 французов в возрасте от 16 до 24 лет.
Улица Кузнецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Опрос: большинство россиян одобряют новый предмет по России для студентов
20 сентября 2023, 10:35
 
ФранцияЕвропаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала