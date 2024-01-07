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Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.01.2024
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13:20 07.01.2024 (обновлено: 13:30 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/donetskoe-1920044805.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.01.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
Потери украинских войск на донецком направлении составили более 300 военнослужащих, четыре бронемашины, поражены самоходка Caezar и гаубица М119, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T13:20
2024-01-07T13:30
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Потери украинских войск на донецком направлении составили более 300 военнослужащих, четыре бронемашины, поражены самоходка Caezar и гаубица М119, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, а также 20 автомобилей", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили более 300 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Потери украинских войск на донецком направлении составили более 300 военнослужащих, четыре бронемашины, поражены самоходка Caezar и гаубица М119, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР.
"Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, а также 20 автомобилей", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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