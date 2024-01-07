https://ria.ru/20240107/donetskoe-1920044805.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.01.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

Потери украинских войск на донецком направлении составили более 300 военнослужащих, четыре бронемашины, поражены самоходка Caezar и гаубица М119, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T13:20

2024-01-07T13:20

2024-01-07T13:30

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Потери украинских войск на донецком направлении составили более 300 военнослужащих, четыре бронемашины, поражены самоходка Caezar и гаубица М119, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР."Общие потери противника на данном направлении составили более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, а также 20 автомобилей", - говорится в сводке министерства.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, гаубица М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240107/raketa-1920044157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины