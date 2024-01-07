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Украинские войска с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный предмет - РИА Новости, 07.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:48 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/donetsk-1920005263.html
Украинские войска с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный предмет
Украинские войска с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный предмет - РИА Новости, 07.01.2024
Украинские войска с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный предмет
Украинские войска в 02.20 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка,... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T02:48
2024-01-07T02:48
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
украина
сцкк
вооруженные силы украины
в мире
нато
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 02.20 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.20 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство также сообщает о том, что в 00.30 ВСУ выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240103/vsu-1919593075.html
петровский район
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петровский район, донецк, украина, сцкк, вооруженные силы украины, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, В мире, НАТО
Украинские войска с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный предмет

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Петровский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 02.20 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.20 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство также сообщает о том, что в 00.30 ВСУ выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Воронка от попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныВ миреНАТО
 
 
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