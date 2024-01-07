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Украинские войска с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный предмет
Украинские войска с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный предмет - РИА Новости, 07.01.2024
Украинские войска с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный предмет
Украинские войска в 02.20 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка,... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T02:48
2024-01-07T02:48
2024-01-07T02:48
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в 02.20 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 02.20 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство также сообщает о том, что в 00.30 ВСУ выпустили три "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Украинские войска с БПЛА сбросили на Донецк взрывоопасный предмет
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Петровский район Донецка