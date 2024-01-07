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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 07.01.2024
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12:29 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/dnepropetrovsk-1920040533.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 07.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в Днепропетровске (переименован властями Украины в Днепр) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T12:29
2024-01-07T12:29
в мире
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дмитрий песков
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске (переименован властями Украины в Днепр) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "О взрыве в Днепре сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в воскресенье на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, спустя час ее отменили во всех регионах кроме Днепропетровского. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240106/vzryv-1919989471.html
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в мире, украина, днепр (город), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Днепр (город), Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

"Страна": в Днепропетровске после воздушной тревоги прогремел взрыв

© iStock.com / I_ValentinГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© iStock.com / I_Valentin
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске (переименован властями Украины в Днепр) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна".
"О взрыве в Днепре сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
6 января, 22:04
Ранее в воскресенье на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, спустя час ее отменили во всех регионах кроме Днепропетровского.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Власти Украины сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Вчера, 11:49
 
В миреУкраинаДнепр (город)РоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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