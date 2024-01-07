https://ria.ru/20240107/dnepropetrovsk-1920040533.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 07.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прогремел в Днепропетровске (переименован властями Украины в Днепр) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:29

2024-01-07T12:29

2024-01-07T12:29

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россия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске (переименован властями Украины в Днепр) на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "О взрыве в Днепре сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в воскресенье на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, спустя час ее отменили во всех регионах кроме Днепропетровского. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240106/vzryv-1919989471.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, днепр (город), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины