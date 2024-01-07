https://ria.ru/20240107/bangladesh-1920012216.html
В Бангладеш начались всеобщие парламентские выборы
В Бангладеш начались всеобщие парламентские выборы - РИА Новости, 07.01.2024
В Бангладеш начались всеобщие парламентские выборы
Двенадцатые парламентские выборы в Бангладеш начались в условиях усиленных мер безопасности и на фоне бойкота и забастовки со стороны главной оппозиционной... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T06:55
2024-01-07T06:55
2024-01-07T06:55
бангладеш
шейх хасина
дакка (город)
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 янв - РИА Новости. Двенадцатые парламентские выборы в Бангладеш начались в условиях усиленных мер безопасности и на фоне бойкота и забастовки со стороны главной оппозиционной партии. Голосование в Бангладеш началось в воскресенье утром и продлится восемь часов на более чем 42 тысячах избирательных участков по всей стране. В выборах примут участие 119,1 миллиона зарегистрированных избирателей. В парламенте Бангладеш 350 мест. В ходе голосования избираются 300 депутатов, остальные 50 мест зарезервированы для женщин и распределяются в зависимости от распределения сил в парламенте после выборов. В борьбе участвуют около 2 тысяч кандидатов, из которых рекордные 5,1% составляют женщины. Подсчет голосов начнется после завершения голосования, а первые результаты ожидаются к понедельнику. Основная оппозиционная Националистическая партия Бангладеш, возглавляемая бывшей премьер-министром Халедой Зия, начала накануне 48-часовую всеобщую забастовку. Партия заявила, что не может гарантировать честность выборов при премьер-министре Шейхе Хасине, которая стремится остаться у власти. Оппозиция пообещала сорвать выборы, призывая к забастовкам и предлагая людям присоединиться к бойкоту. Шейх Хасина занимает пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года. Ранее она уже была премьер-министром с 1996 по 2001 год, когда ее сменила Халеда Зия. Халеда Зия стала первой женщиной-премьер-министром Бангладеш в 1991 году. Ранее она занимала пост премьер-министра два срока - с 1991 по 1996 год, а затем с 2001 по 2006 год. Находящаяся в настоящее время под домашним арестом Зия претендует на третий срок в качестве премьер-министра. Начавшаяся в октябре избирательная кампания сопровождалась протестами и вспышками насилия, в которых погибли по меньшей мере 15 человек. Ранее в субботу результате поджога поезда в столице Дакке погибли четыре человека. Представитель полиции заявил, что за этим "определенно" стояли люди, которые хотели сорвать выборы. Выборы проходят в условиях усиленных мер безопасности. Ранее командование армии сообщило, что с 3 по 10 января развернет на территории страны вооруженные силы для поддержания правопорядка.
https://ria.ru/20240105/liviya-1919780387.html
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бангладеш, шейх хасина, дакка (город), в мире
Бангладеш, Шейх Хасина, Дакка (город), В мире
В Бангладеш начались всеобщие парламентские выборы
В Бангладеш начались двенадцатые парламентские выборы
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 янв - РИА Новости. Двенадцатые парламентские выборы в Бангладеш начались в условиях усиленных мер безопасности и на фоне бойкота и забастовки со стороны главной оппозиционной партии.
Голосование в Бангладеш началось в воскресенье утром и продлится восемь часов на более чем 42 тысячах избирательных участков по всей стране. В выборах примут участие 119,1 миллиона зарегистрированных избирателей.
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В парламенте Бангладеш 350 мест. В ходе голосования избираются 300 депутатов, остальные 50 мест зарезервированы для женщин и распределяются в зависимости от распределения сил в парламенте после выборов. В борьбе участвуют около 2 тысяч кандидатов, из которых рекордные 5,1% составляют женщины. Подсчет голосов начнется после завершения голосования, а первые результаты ожидаются к понедельнику.
Основная оппозиционная Националистическая партия Бангладеш, возглавляемая бывшей премьер-министром Халедой Зия, начала накануне 48-часовую всеобщую забастовку. Партия заявила, что не может гарантировать честность выборов при премьер-министре Шейхе Хасине
, которая стремится остаться у власти. Оппозиция пообещала сорвать выборы, призывая к забастовкам и предлагая людям присоединиться к бойкоту.
Шейх Хасина занимает пост премьер-министра Бангладеш с 2009 года. Ранее она уже была премьер-министром с 1996 по 2001 год, когда ее сменила Халеда Зия.
Халеда Зия стала первой женщиной-премьер-министром Бангладеш в 1991 году. Ранее она занимала пост премьер-министра два срока - с 1991 по 1996 год, а затем с 2001 по 2006 год. Находящаяся в настоящее время под домашним арестом Зия претендует на третий срок в качестве премьер-министра.
Начавшаяся в октябре избирательная кампания сопровождалась протестами и вспышками насилия, в которых погибли по меньшей мере 15 человек. Ранее в субботу результате поджога поезда в столице Дакке
погибли четыре человека. Представитель полиции заявил, что за этим "определенно" стояли люди, которые хотели сорвать выборы.
Выборы проходят в условиях усиленных мер безопасности. Ранее командование армии сообщило, что с 3 по 10 января развернет на территории страны вооруженные силы для поддержания правопорядка.
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