https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919881047.html
У японского острова Хонсю произошло землетрясение
У японского острова Хонсю произошло землетрясение - РИА Новости, 06.01.2024
У японского острова Хонсю произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у западного берега главного японского острова Хонсю, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T00:03
2024-01-06T00:03
2024-01-06T00:03
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у западного берега главного японского острова Хонсю, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). Землетрясение зафиксировано в 20.26 по времени UTC (23.26 мск), очаг залегал на глубине 38 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. Сообщается о 94 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек.
https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919720484.html
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в мире, хонсю (остров), исикава, япония
В мире, Хонсю (остров), Исикава, Япония
У японского острова Хонсю произошло землетрясение
GFZ: у берега японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,3