https://ria.ru/20240106/voyska-1919935761.html

Ирак намерен вывести иностранные войска после авиаудара по Багдаду

Ирак намерен вывести иностранные войска после авиаудара по Багдаду - РИА Новости, 06.01.2024

Ирак намерен вывести иностранные войска после авиаудара по Багдаду

Правительство Ирака начинает процесс вывода иностранной военной коалиции с территории страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:42

2024-01-06T13:42

2024-01-06T14:08

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Правительство Ирака начинает процесс вывода иностранной военной коалиции с территории страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани."Правительство назначает дату начала работы двустороннего комитета, который должен принять меры по окончанию периода пребывания сил международной коалиции в Ираке на постоянной основе", — уточнили в ведомстве.Журналисты указали, что решение приняли после американского авиаудара по Багдаду, в результате которого погиб командир военной группировки "Харакат Ан-Нуджаба" Муштака аль-Джавари (Абу Таква).Как уточнили в статье, на территории Ирака сейчас находятся 2500 солдат Вооруженных сил США.В четверг командир шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" Абу Таква и один из бойцов, сопровождавших его, погибли на востоке Багдада в результате удара беспилотника по штабу народного ополчения. Вооруженные силы Ирака возложили на возглавляемую США международную коалицию ответственность за удар. Пентагон подтвердил ликвидацию Абу Таквы и еще одного активиста группировки, обвинив их в атаках на американские силы.По информации источника издания агентства Shafaq, в результате авиаудара пострадали еще шесть человек, включая командира разведки народного ополчения.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

https://ria.ru/20240105/ssha-1919765271.html

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в мире, ирак, багдад (город), вооруженные силы сша, политика, сша