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Ирак намерен вывести иностранные войска после авиаудара по Багдаду
Ирак намерен вывести иностранные войска после авиаудара по Багдаду - РИА Новости, 06.01.2024
Ирак намерен вывести иностранные войска после авиаудара по Багдаду
Правительство Ирака начинает процесс вывода иностранной военной коалиции с территории страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:42
2024-01-06T13:42
2024-01-06T14:08
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Правительство Ирака начинает процесс вывода иностранной военной коалиции с территории страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани."Правительство назначает дату начала работы двустороннего комитета, который должен принять меры по окончанию периода пребывания сил международной коалиции в Ираке на постоянной основе", — уточнили в ведомстве.Журналисты указали, что решение приняли после американского авиаудара по Багдаду, в результате которого погиб командир военной группировки "Харакат Ан-Нуджаба" Муштака аль-Джавари (Абу Таква).Как уточнили в статье, на территории Ирака сейчас находятся 2500 солдат Вооруженных сил США.В четверг командир шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" Абу Таква и один из бойцов, сопровождавших его, погибли на востоке Багдада в результате удара беспилотника по штабу народного ополчения. Вооруженные силы Ирака возложили на возглавляемую США международную коалицию ответственность за удар. Пентагон подтвердил ликвидацию Абу Таквы и еще одного активиста группировки, обвинив их в атаках на американские силы.По информации источника издания агентства Shafaq, в результате авиаудара пострадали еще шесть человек, включая командира разведки народного ополчения.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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в мире, ирак, багдад (город), вооруженные силы сша, политика, сша
В мире, Ирак, Багдад (город), Вооруженные силы США, Политика, США
Ирак намерен вывести иностранные войска после авиаудара по Багдаду
Ас-Судани решил вывести иностранные войска из Ирака после удара США по Багдаду
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Правительство Ирака начинает процесс вывода иностранной военной коалиции с территории страны, сообщило агентство Reuters
со ссылкой на канцелярию премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани.
«
"Правительство назначает дату начала работы двустороннего комитета, который должен принять меры по окончанию периода пребывания сил международной коалиции в Ираке на постоянной основе", — уточнили в ведомстве.
Журналисты указали, что решение приняли после американского авиаудара по Багдаду, в результате которого погиб командир военной группировки "Харакат Ан-Нуджаба" Муштака аль-Джавари (Абу Таква).
Как уточнили в статье, на территории Ирака сейчас находятся 2500 солдат Вооруженных сил США
.
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В четверг командир шиитской группировки "Харакат ан-Нуджаба" Абу Таква и один из бойцов, сопровождавших его, погибли на востоке Багдада в результате удара беспилотника по штабу народного ополчения. Вооруженные силы Ирака возложили на возглавляемую США международную коалицию ответственность за удар. Пентагон подтвердил ликвидацию Абу Таквы и еще одного активиста группировки, обвинив их в атаках на американские силы.
По информации источника издания агентства Shafaq
, в результате авиаудара пострадали еще шесть человек, включая командира разведки народного ополчения.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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