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Украина не сравнится с российской промышленностью, заявил эксперт - РИА Новости, 06.01.2024
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12:21 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919926363.html
Украина не сравнится с российской промышленностью, заявил эксперт
Украина не сравнится с российской промышленностью, заявил эксперт - РИА Новости, 06.01.2024
Украина не сравнится с российской промышленностью, заявил эксперт
Украина, даже произведя миллион беспилотников в 2024 году, не сможет сравниться с российской оборонной промышленностью по мощности или потенциалу, считает... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:21
2024-01-06T12:21
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украина, даже произведя миллион беспилотников в 2024 году, не сможет сравниться с российской оборонной промышленностью по мощности или потенциалу, считает вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. Об этом говорится в статье Белла для британского телеканала Sky News."Украина надеется собрать миллион беспилотников в этом году, но она не может сравниться с российской оборонной промышленностью по мощности или потенциалу, и у нее нет оружия, чтобы угрожать российской промышленной базе", - говорится в статье Белла. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что производство беспилотных летательных аппаратов в стране за 2023 год выросло в сотню раз, более двухсот компаний начали заниматься разработкой дронов. Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков ранее говорил, что Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия. В генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов", чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919909634.html
https://ria.ru/20240106/udary-1919908381.html
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в мире, украина, россия, великобритания, владимир путин, денис шмыгаль, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Владимир Путин, Денис Шмыгаль, НАТО
Украина не сравнится с российской промышленностью, заявил эксперт

Эксперт: Украина не сможет сравниться с промышленностью России по мощности

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украина, даже произведя миллион беспилотников в 2024 году, не сможет сравниться с российской оборонной промышленностью по мощности или потенциалу, считает вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. Об этом говорится в статье Белла для британского телеканала Sky News.
"Украина надеется собрать миллион беспилотников в этом году, но она не может сравниться с российской оборонной промышленностью по мощности или потенциалу, и у нее нет оружия, чтобы угрожать российской промышленной базе", - говорится в статье Белла.
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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что производство беспилотных летательных аппаратов в стране за 2023 год выросло в сотню раз, более двухсот компаний начали заниматься разработкой дронов.
Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков ранее говорил, что Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия. В генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов", чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В миреУкраинаРоссияВеликобританияВладимир ПутинДенис ШмыгальНАТО
 
 
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