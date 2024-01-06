https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919933444.html

ВСУ потеряли до 45 военных на Херсонском направлении

ВСУ потеряли до 45 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.01.2024

ВСУ потеряли до 45 военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 45 украинских военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также склад РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:24

2024-01-06T13:24

2024-01-06T13:28

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 45 украинских военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец, сообщило в субботу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" и систематического огневого воздействия уничтожено до 45-ти военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области",- говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240106/porazhenie-1919932302.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность