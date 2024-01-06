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ВСУ потеряли до 45 военных на Херсонском направлении
ВСУ потеряли до 45 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.01.2024
ВСУ потеряли до 45 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 45 украинских военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также склад РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:24
2024-01-06T13:24
2024-01-06T13:28
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 45 украинских военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец, сообщило в субботу Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" и систематического огневого воздействия уничтожено до 45-ти военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240106/porazhenie-1919932302.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 45 военных на Херсонском направлении
Минобороны: потери ВСУ на Херсонском направлении составили до 45 военнослужащих
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 45 украинских военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубицу "Мста-Б", а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" и систематического огневого воздействия уничтожено до 45-ти военнослужащих, танк, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
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